– W korytarzu Sanu mamy przepiękne miejsce ekologiczne, tak aby ciężko pracujący obecnie mieszkańcy Stalowej Woli i ci którzy przed laty pracowali na sukces miasta Stalowej Woli mieli miejsce wypoczynku – mówił podczas otwarcia Parku Zimnej Wody prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Na ten dzień czekało wielu mieszkańców Stalowej Woli, którzy cenią sobie w publicznej przestrzeni miejsca odpoczynku od zgiełku ulic, miejsca przepełnione zielenią. Dawno zapomniana przestrzeń, zarośnięta, podmokła, niedostępna dla ludzi, zyskała nowe życie.

– Możemy zaprezentować zupełnie nowe miejsce, które łączy dwie strefy. Strefa, która jest bliżej kortów tenisowych dedykowana jest dla młodych, aktywnych ludzi, czyli tam gdzie mamy skatepark, pumptrack, tor do jazdy na rolkach. Druga strefa to strefa ekologiczna, odpoczynku połączona ścieżką rowerową o długości blisko 1500 metrów, Dodatkowo jest ponad 1300 metrów ścieżek spacerowych – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Nowa przestrzeń miejska dedykowana jest mieszkańcom, pragnącym odpoczynku i rekreacji oraz amatorom sportu. Nieodkryte, historyczne miejsce pomiędzy ulicami Przestrzenną i Czarnieckiego nosiło nazwę Zapadlisko Zimnej Wody. To tam niegdyś biegło główne koryto Sanu, a dziś, po wycofaniu się rzeki, znajduje się starorzecze z siedliskiem wierzbowo-topolowym.

Wykorzystując ogromny potencjał tego obszaru, po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowiono stworzyć tu Park Zimnej Wody.

W sportowej strefie pojawił się pumptruck o długości blisko 200 m. Okala go ponad 300-metrowy tor rolkarski. Wykonano tu również nowe nasadzenia. Na skarpie przy skateparku powstała widownia z tarasowanym ogrodem róż polskich sprowadzonych z terenów Gór Świętokrzyskich i Gór Pieprzowych.

Z kolei w druga część parku posiada unikalne siedlisko wierzbowo-topolowe, które znajdowało się w naturalnym zagłębieniu starorzecza Sanu. Dbając o retencję wody powstały w tym miejscu dwa urokliwe stawy z ponad półkilometrową, naturalną ścieżką. Ciekawymi elementami architektury są dwa pomosty nad jednym ze stawów i mostek nad drugim. Postawione zostały ławeczki i kosze na śmieci, a teren został oświetlony i objęty monitoringiem wizyjnym.

Otwarcie parku było okazją do zaprezentowania mieszkańcom terenu, możliwości jakie daje, ale też do dobrej zabawy dzięki licznym atrakcjom przygotowanym na to wydarzenie. W oficjalnym otwarciu Parku Zimnej Wody, oprócz prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego i samorządowców, wzięli udział m.in. minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska- Jedynak, wiceminister Infrastruktury Rafała Weber i wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus.

– Muszę pochwalić wszystkich, którzy realizowali ten projekt, zarówno po stronie jego przygotowania, jak i wykonania, za to, że został wykonany z dbałością o każdy szczegół dotyczący środowiska, dotyczący jego ochrony, potencjału i zostało to bardzo mocno wyeksponowane- mówiła podczas otwarcia minister Małgorzata Jarosińska- Jedynak.

W ramach projektu nasadzono 106 dużych drzew, takich jak wierzby, dęby, czereśnie oraz blisko 17 tysięcy krzewów i ponad 12 tysięcy bylin.

Koszt realizacji tego projektu wyniósł około 5,2 mln zł, z czego 85% (4,4 mln zł) to dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

