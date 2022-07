3-ligowa Stal Stalowa Wola pokonała w sparingowym meczu 4-ligowy JKS Jarosław 4:0. Dwie bramki zdobył Japończyk Kōsei Iwao.

Do przerwy padła tylko jedna bramka, zdobył ją z rzutu karnego Sławomir Duda. Kilkanaście minut później ten sam piłkarz przeprowadził świetną indywidualną akcję, znalazł się sam na sam z bramkarzem JKS, minął go, jednak nie poradził sobie z jednym z obrońców, który go dogonił i nie udało mu się podwyższyć wyniku.

Po przerwie na boisku pojawił się Kōsei Iwao – 24-letni Japończyk (187 cm wzrostu). – Jeżeli strzeli gola, to siądziemy do rozmów – zażartował w przerwie meczu prezes Stali, Wiesław Siembida i Japończyk chyba usłyszał te słowa, bo już kilka minut po wejściu na plac gry wpisał się na listę strzelców, a pod koniec meczu po raz drugi umieścił piłkę w bramce JKS-u.

W ubiegłym sezonie Kōsei Iwao reprezentował II-ligowe Wigry Suwałki, dla których zdobył 5 bramek, mimo że nie był podstawowym piłkarzem, a rok wcześniej dla 4-ligowej Ilanki Rzepin strzelił 30 goli. Jeżeli Kōsei Iwao podpiszę kontrakt będzie pierwszym reprezentantem „Kraju kwitnącej wiśni” w Stali Stalowa Wola.

Wynik spotkania ustalił, bardzo ładnym uderzeniem z lewej nogi, po kapitalnej indywidualnej akcji, Bartosz Pioterczak.

Nowi piłkarze Stali, którzy zagrali w tym meczu, a którzy podpisali umowy na grę w sezonie 2022/23: Artur Sip (bramkarz), Jakub Kowalski (obrońca), Łukasz Soszyński (pomocnik), Mariusz Szuszkiewicz (napastnik), Patryk Marut (pomocnik) i Bartosz Grasza (obrońca).

STAL – JKS 4:0 (1:0)

1-0 Duda (18 – rzut karny), 2-0 Iwao (48), 3-0 Iwao (82), 4-0 Pioterczak (88)

STAL: Sip – Kowalski, Hudzik, Stelmach, Olszewski – Myszogląd, Khorolskyi, Duda, Lebioda, Marut – Szuszkiewicz oraz Reszka, Filipczuk, Iwao, Mucha, Grasza, Soszyński, Stępniowski, Kucharczyk, Grabarz, Pioterczak.

JKS: Guridow – Roga, Baran, Szakiel, Bała, Sobolewski, Dubaj, Ptasznik, Pawlak, zawodnik testowany, Maliarenko oraz Makowski, Krzyczkowski, Chrupcała, Kopcio, Nowogrodzki, Pilch.