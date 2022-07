W niedzielę, 10 lipca, mieszkańcy Ulanowa świętowali. Nie brakowało atrakcji i mimo zmiennej pogody impreza się udała.

Ogólnopolskie Dni Flisactwa co roku ściągają do miasteczka rzesze fanów zabawy nad Sanem. Tak było i tym razem. Tradycyjnie, jeszcze przed oficjalnym otwarciem imprezy, scena należała do najmłodszych artystów działających przy Gminnym Centrum Kultury. Oprócz możliwości występów, najzdolniejsi młodzi mieszkańcy gminy otrzymali z rąk burmistrza Stanisława Garbacza stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, sportowe i w nauce.

Zaraz potem burmistrz wraz z mieszkańcami i gośćmi imprezy witali na nabrzeżu Sanu ulanowskich flisaków powracających ogromną, 70-metrową tratwą z Etnoflisu. W tym roku flisacy prowadzili „ryzę” z Jarosławia i tratwiane „śryki” wbili w niedzielę właśnie w Ulanowie. Tegoroczny flis miał szczególne znaczenie bo trwają starania o wpisanie zawodu flisaka na międzynarodową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Ale tradycje flisackie to nie tylko tratwy i galary. Na scenie nie mogło zabraknąć Kapeli Flisackiej i Chóru Ulanowskiego. Koncert, który przybliżył muzyczny dorobek flisackiego grodu rozgrzał publiczność przed występem pierwszej gwiazdy – „Arki Noego”. Z zespołem wystąpiła gościnnie Sylwia Piotrowska, finalistka „Szansy na sukces”.

A ponieważ flisacy są częścią wielobarwnych tradycji lasowiackich, publiczność miała okazję również popróbować wyśmienitych, regionalnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia oraz dań z dziczyzny przyrządzonych przez kucharzy z kół myśliwskich. Była też tradycyjna lasowiacka zagroda i lasowiacki pokaz mody w wykonaniu dzieci.

Po kulinarno-modowych emocjach organizatorzy nie dali odetchnąć publiczności, bo na scenie pojawili się Mateusz „Roger” Strzempa i Michalina Lipińska uczestniczka „The Voice of Poland”. Tuż po młodych artystach wystąpiła kolejna gwiazda Ogólnopolskich Dni Flisactwa Ulanów 2022 – zespół „De Mono”. Andrzej Krzywy z towarzyszącymi muzykami dał rewelacyjny koncert i bawił publiczność do późnego wieczora. A po zmroku wszystkich obecnych na stadionie „Retmana” czekała kolejna niespodzianka: magiczny pokaz laserowy, podczas którego publiczność miała okazję także poznać kilka ciekawostek z czterystuletnich tradycjach Ulanowa.

To jednak nie wszystkie atrakcje tegorocznych Ogólnopolskich Dni Flisactwa. Nie mogło oczywiście obyć się bez pływania po Sanie tradycyjnymi ulanowskimi galarami. Nie brakło chętnych do zwiedzania Muzeum Rzeźby Andrzeja Pityńskiego i Muzeum Flisactwa Polskiego. Kto chciał nabrać sił do świętowania mógł za darmo wzmocnić się potrawami z dziczyzny. Miłośnicy regionalnej sztuki oglądali stoiska z wyrobami rękodzielniczymi i artystycznym dorobkiem miejscowych twórców, a dla dzieciaków przygotowano wesołe miasteczko i stoiska z malowaniem twarzy, modelowaniem balonów i malowaniem koszulek.

Organizatorami Ogólnopolskich Dni Flisactwa Ulanów 2022 byli Gminne Centrum Kultury w Ulanowie, Gmina i Miasto Ulanów, partnerem – Bractwo Flisackie pod wezwaniem św. Barbary, a patronat medialny nad imprezą objęła „Sztafeta”.

(bp)