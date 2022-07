Do ostatniej kolejki ważyły się losy mistrzostwa w grupie I klasy B w sezonie 2021/22 i tym samym awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Ostatecznie zwycięsko z tej batalii wyszła drużyna LZS Jadachy.

Jedenastka trenera Piotra Wawrylakowskiego od początku sezonu nadawała ton rozgrywkom, ale też do ostatniej kolejki czuła na plecach oddech zespołu z Żupawy.

Jadachy rozpoczęły ubiegły sezon od porażki u siebie w Pucharze Polski z Transdźwigiem Stale 1:5. Ligę rozpoczęli od dwóch zwycięstw, nad LZS Cygany 3:1 i LZS Tarnowska Wola 4:1. W 3. kolejce musieli przełknąć gorycz porażki – jedynej, jak się później okazało w rundzie jesiennej. Przegrali w Ocicach z Koniczynką 3:4. To był piłkarski horror. W 3. minucie doliczonego czasu gry do remisu 3:3 doprowadził zdobywca dwóch wcześniejszych bramek dla gości Tomasz Wolan, jednak chwilę później bramkę dla gospodarzy zdobył Łukasz Dziedzic i trzy punkty zostały w Osicach.

Trzy następne mecz LZS Jadachy rozstrzygnęły na swoją stronę. W 6 kolejce rozgromiły KS Wydrza 11:0, a 10 goli strzelił Tomasz Wolan! Nie był to jednak rekordowy wyczyn członka zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie.

Po rundzie jesiennej LZS Jadachy zajmowały pierwsze miejsce z taką samą ilością punktów, co druga w tabeli drużyna z Żupawy, ale z jednym rozegranym meczem więcej. W 10. meczach lider odniósł 8 zwycięstw, 1 zremisował i 1 przegrał. Zdobył 50 bramke, stracił 14.

Wiosenne granie LZS Jadachy rozpoczęły od porażki w domu z Żupawą 1:3 i oddały jej fotel lidera. W kolejnych meczach obydwa zespoły szły „łeb w łeb”. Na pierwsza pozycję wrócili piłkarze z Jadachów po 20. kolejce, w której pokonały Iskrę Sobów 2:1, a Żupawa przegrała na wyjeździe z Kolejarzem Knapy 1:3. Takim samym wynikiem i także porażką zespołu z Żupawy zakończyło się kolejne spotkanie ligowe, z Koniczynką Ocice 1:3. Jadachy odskoczyły po tym meczu na 4 punkty. Ta przewaga stopniała po następnej kolejce, w której lider zremisował z Koniczynką 2:2, tracąc druga bramkę w doliczonym czasie gry, a Żupawa pokonała KS Cygana 3:2.

Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek Jadachy miały nad drużyną z Żupawy 2 punkty przewagi. I taki dystans pomiędzy tymi drużynami utrzymał się do końca. W przedostatniej kolejce Jadachy wygrały w Cyganach 5:2, a Żupawa u siebie z KS Wydrza 6:2, a w ostatniej serii spotkań tej grupy, Żupawa zdobyła trzy punkty walkowerem za mecz z rezerwami Wspólnoty Serbinów, a Jadachy niczym walec przejechały się po drużynie z Wydrzy, wygrywając na jej boisku 15:2. To był spektakl jednego aktora, a był nim Tomasz Wolan, który 11 razy (!) trafił do bramki zespołu gospodarzy i z 65 golami na koncie został najlepszym snajperem tej grupy.

Sezon 2021/22 LZS Jadachy zakończyły z 54 punktami (17 zwycięstw – 3 remisy – 2 porażki, bramki 110:36, i w nowym sezonie 2022/23 zagrają w grupie I klasy A.