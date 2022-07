Za Stalą Stalowa Wola nieudany sezon w 3 lidze i po jego zakończeniu mianowany kilka tygodnie wcześniej nowy prezes klubu Wiesław Siembida zapowiedział potężne ruchy kadrowe i słowa dotrzymuje. Poniżej, kto odszedł.

Pierwszym piłkarzem, który opuścił „Stalówkę” jest Szymon Jopek, który podpisał umowę z I-ligową Puszczą Niepołomice. Tym samym kapitan naszej drużyny dołączył do innych byłych kapitanów Stali Stalowa Wola, którzy są piłkarzami popularnych Żubrów: Michała Czarnego i Piotra Mrozińskiego.

„Jopo” był jedynym obok Wiktora Stępniowskiego piłkarzem Stali, który występował w niej nieprzerwanie przez ostatnie cztery lata. Łącznie rozegrał w naszej drużynie 123 mecze w lidze i rozgrywkach Pucharu Polski (9683 minut).

Umowę z nowym klubem podpisał także Kacper Pietrzyk. Od nowego sezonu będzie reprezentował 3-ligową Broń Radom. Z Górnikiem Łęczna, który spadł w czerwcu z PKO Ekstraklasy, trenuje i stoi w bramce w meczach sparingowych, Mikołaj Smyłek, i wszystko wskazuje na to, że właśnie w tym klubie wyląduje popularny „Miki”.

Do Igloopolu Dębica, którego jest wychowankiem, wrócił podobno Aleksander Drobot. W swoim rodzinnym mieście Olek zamierza podjąć pracę zawodową nie związaną z futbolem, łącząc ją z grą w drużynie „Morsów” występujących w 4 lidze podkarpackiej.

Do klub, z którego ruszył w Polskę, wrócił także Michał Zięba. Prawy obrońca podpisał roczną umowę z Hutnikiem Kraków, którego jest wychowankiem. Przypomnijmy, że 22-letni Michał to syn Andrzeja Zięby, świetnego przed laty piłkarza klubu z Nowej Huty (139 meczów w polskiej Ekstraklasie), który jeszcze trzy lata temu występował w B-klasowej Trątnowiance Trątnowice.

Kolejnym piłkarzem, który nie będzie reprezentował Stali w nadchodzącym sezonie jest Łukasz Kacprzycki. Skończyło się jego półroczne wypożyczenie i wrócił do II-ligowej Wisły Puławy. Do klubu, z którego został wypożyczony, a więc do Resovii odszedł także Bartłomiej Kiełbasa, a inny były piłkarz tego klubu, który był zawodnikiem naszej drużyny w ubiegłym sezonie, Kamil Radulj myśli o powrocie do swojego rodzinnego miasta, czyli do Krosna. Czy stać będzie 4-ligowe Karpaty na zawodnika, który do najtańszych nie należy? Zobaczmy.

A gdzie będzie grał najskuteczniejszy piłkarz „Stalówki” Daniel Świderski? Podobno na grę w Słowacji namawiają go piłkarze z tego kraju, którzy wiosną byli na stanie „Stalówki”: Ivan Hladik – swoją drogą z tym zawodnikiem zarząd Stali miał duże problemy z rozwiązaniem kontraktu ważnego do końca czerwca 2023 – i Aurel Davidik, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Który słowacki klub z niższych lig zapłaciliby „Świdrowi” za grę tyle, ile płaciła mu Stal?

Na pewno też nie będzie także w Stali: Michała Biskupa, Bartosza Marchewki oraz Oskara Wotysiaka.