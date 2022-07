Film, na którym widać jak mężczyzna polewa nieprzytomnego psa wodą i krzyczy do niego „wstawaj!”, opublikowała na Facebooku Fundacja „Kocia Wyspa”. Jego autorem jest Ala Zych, dzięki interwencji której, pies widoczny na nagraniu dalej żyje.

Ta wstrząsająca sytuacja wydarzyła się 6 lipca, na ulicy Polnej w miejscowości Krzaki w gminie Pysznica.

– Około godziny 11 wracałam do domu. Z daleka zobaczyłam mężczyznę, który idzie drogą polną wysypaną kamieniami. Gdy podjechałam pod niego to myślałam, że zemdleję z rozpaczy i strachu. Ciągnął on za sobą na łańcuchu nieprzytomnego już psa. Ten piesek był nie duży, ale on już go musiał z kilka kilometrów ciągnąć, bo pies nie dawał znaku życia. Próbowałam go odebrać, ale niestety, to dosyć duży mężczyzna, trochę się poszarpaliśmy. On mnie zlekceważył i wlókł tego psinę w stronę swojego miejsca zamieszkania. Zawróciłam samochodem, dojechałam do pierwszych zabudowań gdzie zostawiłam auto i wyszłam mu naprzeciw, żeby odebrać mu tego psa. On w pewnym momencie odpiął go z łańcucha i rzucił na pobocze. Myślałam, że już sobie odszedł. Wyjęłam telefon, bo chciałam mieć dla policji jakiś dowód, kiedy patrzę, a ten mężczyzna wraca z któregoś z domów z wiadrem wody i próbuje ocucić tego psa. Później znowu szarpaliśmy się. Jednak gdy zaczęłam krzyczeć, że policja już jedzie to wtedy uciekł – tak całe zdarzenie opisuje Ala Zych.

W ciągu kilku minut od zgłoszenia, na miejscu pojawił się patrol policji ze Stalowej Woli. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania, które znów dzięki mieszkance miejscowości Krzaki oraz jej kuzynce, zakończyły się schwytaniem mężczyzny…