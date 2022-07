Pod takim tytułem odbył się drugi już koncert w ramach XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Stalowej Woli-Rozwadowie. W klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów wystąpił wokalista i instrumentalista Maciej Miecznikowski. Za słowo odpowiedzialna była Anna Drela.

– Podaj rękę Ukrainie to motyw przewodni tegorocznego festiwalu. W obecnej sytuacji międzynarodowej chyba niemożliwe żeby był inny. Robert Grudzień dyrektor festiwalu i zaproszeni przez niego artyści na każdym koncercie podnoszą ten temat. Na drugim festiwalowym koncercie przypominamy słowa wielkich świętych, błogosławionych kościoła, którzy mówią o pokoju, którzy mówią także o pokoju w naszych sercach, o wielkiej roli miłości, bo przecież bez miłości bliźniego, bez miłości sąsiada trudno mówić o pokoju – mówiła Anna Drela.

Narratorka podczas koncertu przypomniała słowa świętego Jana Pawła II, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie zabrakło także modlitwy do Matki Bożej.

Za część muzyczną odpowiedzialny był Maciej Miecznikowski. Artysta urodził się na Kaszubach. Z wykształcenia jest śpiewakiem operowym, ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku. Publiczność na przestrzeni lat miała okazję usłyszeć go w bardzo wielu odsłonach muzycznych.

– Do każdego z programów wybieram utwory, które lubię, które gdzieś we mnie wibrują, we mnie grają. Lubię kolędy bo to zawsze jest wspólne śpiewanie, lubię utwory patriotyczne, mam też taki swój autorski program, śpiewam moje utwory nie zawsze leszczowe, liryczne, mam też program pasyjny. We wszystkich czuję się dobrze – mówił Maciej Miecznikowski.

Artysta zaznaczył, że proces przygotowania do występu uzależniony jest od miejsca i okoliczności w jakich występuje.

– Takie miejsce jak klasztor, w ogóle kościoły sprzyjają takiemu przyjrzeniu się tekstom, bo te teksty w takich miejscach mam wrażenie zupełnie inaczej są odbierane przeze mnie jak i przez publiczność, one nabierają jakichś innych znaczeń często głębszych, fajniejszych – mówił Maciej Miecznikowski.

W trakcie wtorkowego występu publiczność mogła usłyszeć m.in. Z dawna Polski tyś królową, utwory oratoryjne czy też autorskie piosenki muzyka.

Kolejny koncert odbędzie się 19 lipca o godz. 19. Na scenie zaprezentuje się Svitlana Pozdnysheva – organy.