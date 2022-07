Goście janowieckiego parku to przede wszystkim rodziny, które przybywają tu po przygody i żeby spędzić tu wartościowy czas. Oddajemy im dzisiaj głos, ich szczere opinie płyną prosto z serca.

Magiczne Ogrody Janowiec to jedyny w Polsce rodzinny park tematyczny, zbudowany na podstawie autorskiej baśni. Leży w pobliżu malowniczego Kazimierza i Janowca, nad którym unosi się jeden z największych zamków dawnej Polski. Na 18 hektarach rośnie tu milion kwiatów, krzewów i drzew. Wśród nich absolutnie wyjątkowe tulipany. Oprócz tulipanów, które kwitną mniej więcej do połowy maja, czarują tu piwonie, róże Kordesa, budleje, lawenda, hortensje czy fiołki. Rosną tu też rośliny miododajne, jak budleje czy perowskia łobodolistna. Podczas spaceru można się natknąć na pergole.

W gorące dni można orzeźwić się w strumykach, zrelaksować przy szumiących wodospadach. Z oddali kuszą drewniane mostki, punkty widokowe i plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania z unikalnych atrakcji, które czekają na nich w baśniowych krainach.

Kiedy spaceruje się wśród pięknych kwiatów i czuje ich zapach, można zbliżyć się do tajemnicy tego miejsca, poczuć, że to baśń nas wciąga.

Mówią Mamy

Przedstawiamy niektóre opinie na temat Magicznych Ogrodów, pozostawione przez mamy w internecie.

Pani Agata: Byliśmy. Zobaczyliśmy. Kupiliśmy bilet powrotny 🙂

Od 14:00 do 19:00 z 4 letnią córką. Zero uczucia jakiegoś zmęczenia. Dużo miejsc na ewentualny odpoczynek, czy na kocyku, czy też na krzesełku przy stoliku. Piękne kwiaty i rośliny cieszą oko. Brawa należą się za tak cudowne ogródki. Wiele atrakcji na kilka godzin nie tylko dla maluchów ale i większych pociech. Dzięki jednemu biletowi na wszystkie atrakcje nie trzeba stać w kolejkach. Dziękujemy i na pewno wrócimy ponownie!

Pani Marta: Jest to naprawdę magiczne miejsce! Wielka frajda dla dzieci (i dorosłych). Koniecznie na dzień dobry przeczytajcie krótką baśń, którą dostaniecie przy wejściu wraz z mapą ( realizujcie cele z mapy i zbierajcie pieczątki, będzie jeszcze większa przygoda). Baśń pozwoli wiele zrozumieć z magii tego miejsca. Polecam!!!

Pani Ewa: Jedna z ciekawszych atrakcji dla rodzin w Polsce, myślę że dla dzieci powyżej 4 lat. Znajdą tu ogrom frajdy, sprzętów do samodzielnej zabawy, jak i tej z rodzicami. Nam najbardziej podobały się tratwy, podziemne tunele, „małpi gaj”, plaża, woda, zraszacze, mini ciuchcia. Fani kwiatów, ogrodów, roślin ozdobnych będą zachwyceni otoczeniem, które w samo w sobie zasługuje na 5 gwiazdek.

Pani Agnieszka: Idealne miejsce dla rodzin. Atrakcje na wysokim poziomie- tunele pod ziemią, spacer nad ziemią, spora ilość kawiarni, przemiła obsługa. Wszystko przemyślane i super wykonane. Na koniec wspomnę o WC- czysto i pachnąco- nawet przed samym zamknięciem. Takiej organizacji inni mogą się od Was uczyć!

Wielki szacun dla animatorów, którzy nawet pod koniec dnia mieli dla dzieci uśmiech i miłe słowo.

Pani Aneta: Nam dorosłym bardzo podobało się przeniesienie w świat baśni, gdzie czas staje w miejscu i liczy się tylko tu i teraz. Tutaj mogliśmy pokazać dzieciom, że karuzela potrzebuje siły i rąk rodzica, aby mogła się poruszać. Tego miejsca nie da się opisać, trzeba je zobaczyć. Ilość atrakcji i czas spędzony z rodziną jest bezcenny w tym baśniowym świecie, czas płynie tak szybko, że brakuje dnia na zobaczenie wszystkiego.

Wielki Festiwal Radości

Magiczne Ogrody są już czynne dla swoich gości codziennie. Od poniedziałku do niedzieli zapraszają od 10:00 do 19:00. Codziennie na terenie parku można spotkać Czarodzieja, Bulwiaki, Wróżki Smużki, Krasnoludy i oczywiście Mordole. W sobotę i niedzielę 16 i 17 lipca spodziewamy się wizyty Wesołego Cyrku Pana Pedro. Dla swoich widzów przygotował on magiczną podróż, pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji.

