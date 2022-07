Gminy powiatu niżańskiego otrzymały dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To działanie poprawi jakość życia i pracy zarówno rolnikom, jak i wszystkim tym osobom, które będą chciały np. dojechać i zakupić produkty bezpośrednio u rolnika.

11 lipca wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus i starosta niżański Robert Bednarz, podpisali umowy z przedstawicielami samorządów gminnych na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu województwa podkarpackiego na 2022 rok.

– Do Urzędu Marszałkowskiego 145 gmin złożyło wnioski, a my w budżecie samorządu województwa przeznaczyliśmy na ten cel ponad 15,5 mln złotych. Powiat niżański jest tutaj rekordzistą, bo dostaje najwięcej pieniędzy, blisko 720 tysięcy. Wszystkie gminy uzyskały po 110 tysięcy, więc są to maksymalne kwoty – mówi wicemarszałek Ewa Draus.

Przyznana kwota zależy od wysokości dochodu budżetu województwa pobranego w poprzednim roku za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z obszaru danej gminy oraz od powierzchni gruntów w gminie, objętej dopłatami ARiMR za rok poprzedni.

Na terenie powiatu niżańskiego wszystkie siedem gmin poprawi więc drogi, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia działalności związanej z przeróżnymi uprawami. I będą to: gmina Jarocin – drogi w miejscowościach Zdziary i Szyperki, gmina Rudnik nad Sanem – droga w Kopkach, gmina Jeżowe – droga w miejscowości Sójkowa, gmina Nisko – drogi w Nisku i Zarzeczu, gmina Krzeszów – droga w Kamionce, gmina Harasiuki – drogi w miejscowościach Sieraków i Hucisko i gmina Ulanów – drogi w miejscowościach Golce i Wólka Tanewska.

– Wszystkie drogi są dla nas istotne, ponieważ wiemy, że takie są oczekiwania naszej społeczności, aby te drogi były jak najlepszej jakości, aby było zapewnione bezpieczeństwo, dlatego te inwestycje są szczególnie ważne. Włodarze poszczególnych gmin, powiatu, wykazują się wielką troską wobec społeczeństwa, które reprezentują, o to aby dana gmina, samorząd powiatowy rozwijał się, aby ulepszać warunki bytowe naszych mieszkańców i zapewniać jak najlepszą infrastrukturę – mówi starosta niżański Robert Bednarz.

