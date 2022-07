W dniu 7 lipca, w Sali Norblina w Hotelu Hutnik odbyło się szkolenie pn. „Muzeum dla wszystkich”, które poprowadził Marcin Dziółko, na co dzień realizujący usługi badawcze, doradcze, ewaluacji, pozyskiwania dotacji zewnętrznych, koordynator licznych projektów dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi liczne szkolenia w zakresie dostępności, był Konsultantem/audytorem w zamówieniach realizowanych przez PwC Advisory na zlecenie KPRM w ramach projektu „Procedury bez barier”. Moderator spotkań diagnostycznych w projekcie: „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Trener m.in. w projektach „Bez barier na lubelskim obszarze metropolitalnym”.

Celem szkolenia „Muzeum dla wszystkich”, na które zaproszono 15 pracowników z Muzeum Krajoznawczego w Łucku, był rozwój wiedzy i umiejętności organizowania fizycznej dostępności budynków i dostosowania wystaw dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas szkolenia, została poruszona tematyka problemów osób z różnymi dysfunkcjami. Edukatorki z Ukrainy poznały bariery architektoniczne i edukacyjne w muzeach, a ekspert przedstawił dobre praktyki muzealne w tym zakresie. Celem szkolenia było podniesienie zdolności personelu muzeów do świadczenia usług lepszej jakości dla osób z niepełnosprawnościami. Po szkoleniu zaproszonym gościom z Ukrainy zaprezentowano Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Edukatorzy z obwodu wołyńskiego nie kryli podziwu z całego obiektu, ale również z zaproponowanych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

8 lipca do muzealników z Ukrainy dołączyła grupa 15 edukatorów z województwa podkarpackiego (Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, Muzeum Zamek w Łańcucie, Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega i Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli). Podczas szkolenia pt. „Aspekty tworzenia i wdrażania innowacyjnych programów edukacyjnych w muzeach, dla osób z niepełnosprawnościami”, muzealnicy poznali wskazówki dla osób prowadzących zajęcia z osobami z różnymi niepełnosprawnościami oraz dobre praktyki dotyczące audiodeskrypcji. Celem szkolenia był rozwój wiedzy i umiejętności tworzenia oraz wdrażania Innowacyjnych Programów Edukacyjnych w muzeach dedykowana dla osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie zorganizowane zostało we współpracy z Zorro Design EDYTA LISEK, a przeprowadziła je Anna Grunwald, Kierowniczka Działu Edukacji w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, polonistka z przygotowaniem pedagogicznym po Uniwersytecie Łódzkim, absolwentka Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Do 2006 nauczycielka w warszawskich szkołach podstawowych i gimnazjach Społecznego Towarzystwa Oświatowego; do 2010 menedżer marketingu i sprzedaży w wiodących wydawnictwach edukacyjnych. Od 2010 r. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie kieruje Działem Edukacji, w tym przestrzenią edukacyjno-wystawienniczą zw. Muzeum dla Dzieci. Odpowiedzialna za realizację programów i projektów edukacyjnych i wystaw familijnych. Autorka i współautorka podręczników, publikacji i scenariuszy, prelegentka. W roku 2017 otrzymała I wyróżnienie w konkursie Innowacyjny Menedżer Kultury przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za „nowatorski wizerunek muzeum, który zbudowała m.in. nietypowym podejściem do zagadnienia patriotyzmu i oryginalnymi projektami”. W roku 2021 otrzymała wyróżnienie w konkursie „Sybilla” NIMOZ pod patronatem MKiDN za autorski projekt badawczo-wystawienniczo – animacyjny „Rzeczy kultowe” realizowany w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w latach 2018-2020.

O Surdo dostępności w muzeach opowiedział muzealnnikom Andrzej Tracz prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Niesłyszących „SURDOSTAL” w Stalowej Woli, tłumacz i wykładowca języka migowego, fotografik, naturalny użytkownik PJM, osoba słabosłysząca. Po szkoleniu muzealnicy z podkarpacia udali się na zwiedzanie Muzeum COP, a muzealnicy z Ukrainy udali na zwiedzanie budynku Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego.

Projekt „Muzea pogranicza – Przestrzeń dialogu międzykulturowego”, którego partnerem Wiodącym jest Wołyńska rada Obwodowa, a Beneficjentami – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli i Centrum Regionalnych Inicjatyw z Wołynia – jest realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, 1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii.

Terytorialnie projekt obejmuje województwo podkarpackie i obwód wołyński. Zadaniem, jakie stawiają sobie partnerzy projektu, jest promocja kultury lokalnej oraz zachowanie historycznego dziedzictwa. Muzea odgrywają tu ważną rolę jako platforma do budowania historycznej pamięci, narodowej tożsamości oraz poznawania kulturowego i historycznego krajobrazu innych krajów.

Głównym celem projektu jest przekształcenie transgranicznego regionu Wołyńsko-Podkarpackiego w wysokiej jakości obszar turystyczny, będący konkurencyjnym i dobrze znanym miejscem, dzięki ustanowieniu skutecznego dialogu międzykulturowego między muzeami. Efektem zwiększenia atrakcyjności muzeów będzie wzrost liczby gości odwiedzających wystawy, korzystających z muzealnej oferty naukowej i edukacyjnej.

Po szkoleniach muzealników zaproszono na obchody związane z galą otwarcia Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, w którym zlikwidowano bariery stanowiące przeszkody dla Osób z niepełnosprawnościami. To idealny przykład jednostki kulturalnej – muzeum bez barier.