Ponad 2 tysiące sztuk odzieży zabezpieczyli policjanci z tarnobrzeskiej komendy. Troje handlarzy, na miejskim targowisku, sprzedawało podrobioną odzież i perfumy znanych marek. Policjanci zatrzymali te osoby i przedstawili im zarzuty popełnienia przestępstwa. Oszuści przyznali się do zarzucanych im czynów. Wstępne straty oszacowano na kwotę ponad 250 tys. złotych. Za naruszenie przepisów dotyczących własności przemysłowej grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

W środę, 6 lipca, policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, na miejskim targowisku, prowadzili czynności mające na celu wykrycie wprowadzanych do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Pośród straganów, ujawnili trzy stoiska, na których kobieta i dwaj mężczyźni oferowali do sprzedaży podrabianą odzież oraz perfumy. Były to koszulki, bluzy, czapki, spodnie, getry, krótkie spodenki oraz perfumy znanych marek z podrobionymi znakami towarowymi. Policjanci zatrzymali handlarzy w momencie, kiedy sprzedawali towar. Nieuczciwymi sprzedawcami okazali się obywatele Bułgarii, 33-letnia kobieta oraz dwaj mężczyźni w wieku 43 i 45 lat, zamieszkali na terenie woj. mazowieckiego.

Podczas prowadzonych czynności policjanci ustalili, że kobieta i dwaj mężczyźni handlowali nie tylko na terenie Tarnobrzega, ale również w innych miejscowościach województwa podkarpackiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 2 tys. sztuk odzieży z podrobionymi znakami towarowymi oraz 600 podróbek perfum.

Policjanci ustalili, że handlarze nabyli nielegalny towar od nieznanej osoby, z zamiarem sprzedaży z zyskiem na wybranych przez siebie targowiskach. Wszyscy troje uczynili sobie z tej działalności stałe źródło dochodu, działając na szkodę wielu firm.

Oszuści zostali zatrzymani. Policjanci przesłuchali ich i przedstawili im 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. O dalszym losie handlarzy zdecyduje teraz sąd.

Za naruszenie przepisów Prawa Własności Przemysłowej grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

Czytaj również: