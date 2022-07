„Maryja znakiem nadziei i pokoju” – pod takim hasłem wyruszy tegoroczna diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Tym razem już bez obostrzeń i limitu miejsc.

Pielgrzymka diecezji sandomierskiej podzielona jest na cztery kolumny: ostrowiecką, janowską, stalowowolską i sandomierską.

Stalowowolska wyruszy 4 sierpnia. W ciągu dziewięciu dni pątnicy pokonają ponad 230 kilometrów. Na Jasną Górę dotrą 12 sierpnia.

Koordynatorami 39. Pieszej Pielgrzymki Stalowa Wola – Jasna Góra są ks. Adam Warchoł i ks. Krzysztof Nowak.

– Zapisy na pielgrzymkę są organizowane w każdej parafii. Z kolei 31 lipca większość grup z naszej pielgrzymki organizuje msze święte przed pielgrzymkowe i zapisowe. Można się udać właśnie na taką mszę świętą i zaciągnąć informacji. Warto też powiedzieć, że pielgrzymka stalowowolska ma swój profil na Facebooku – informuje ks. Adam Warchoł.

Jest też możliwość udziału w pielgrzymce w opcji sztafetowej. Tak było też podczas pandemii.

– I tak na przykład, danego dnia rano przyjeżdża grupa organizowana przez parafię, uczestniczy w pielgrzymce około dwudziestu kilku kilometrów. Po zakończonym pielgrzymowaniu wsiadają do autokaru i jadą na Jasną Górę pomodlić się i uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim, a potem wracają do domów – dodaje ks. Adam Warchoł.

W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto czuje się na siłach. Dzieciom do lat 16 musi towarzyszyć dorosły opiekun, jeśli zaś chodzi o młodzież w przedziale 16-18 lat wystarczy zezwolenie rodziców.

Zapisy w parafiach potrwają do 31 lipca. Po tym czasie będzie można się jeszcze zapisać u przewodnika danej grupy.

Czytaj również: