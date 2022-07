W nowelizacji Karty Nauczyciela z maja br. uzupełniono katalog nauczycieli specjalistów o pedagogów specjalnych. Zmiana ta znalazła również swoje odzwierciedlenie w uchwale miejskiej, którą radni przegłosowali na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Naczelnik wydziału edukacji i zdrowia Magdalena Wrońska-Bulec wyjaśniła, że pedagog specjalny będzie miał kwalifikacje pomiędzy nauczycielem wspomagającym, a pedagogiem specjalistą. – Jest to ukierunkowanie do wzrastających potrzeb dzieci obarczonych problemami różnego rodzaju dysfunkcji. Ten problem rośnie w szkołach, nie tylko w szkołach, w ogóle w oświacie i wśród dzieci, w związku z tym wprowadzono kategorię pedagoga specjalnego, który będzie pełnił zarówno rolę wspomagającą dla nauczyciela jak i psychologa oraz pedagoga szkolnego. Jego kwalifikacje są określone rozporządzeniem, są to kwalifikacje specjalistyczne do pracy z dziećmi autystycznymi, z zespołem Aspergera, z wszelkimi innych dysfunkcjami dotyczącymi rozwoju dziecka – mówiła naczelnik Magdalena Wrońska-Bulec. Dodała również, że pedagog specjalny będzie współtworzył indywidualne plany rozwoju, poprzez swoją działalność dydaktyczną i opiekuńczą będzie wspierał psychologiczny proces rozwoju dziecka.

Radny Leszek Brzeziński pytał czy pedagog specjalny będzie w każdej szkole czy będzie zatrudniany według potrzeb.

– Przewiduje się wysokość etatu pedagoga ogólnie, jeden pełny etat w przeliczeniu na 100 dzieci oraz 0,2 etatu w przeliczeniu na każdą następną setkę. Dobór kategorii specjalistów, będzie podyktowany bezpośrednimi potrzebami w danej szkole. Nie jest obligatoryjne obsadzenie tego etatu w każdej szkole, będzie to wynikało z bezpośrednich potrzeb i oceny dyrektora szkoły – mówiła Magdalena Wrońska-Bulec.

Radna Renata Butryn podkreślała, że miedzy innymi w konsekwencji lockdownu, obecnej sytuacji na świecie mamy młodzież, dzieci, które mają problemy różnego typu i na pewno tych nauczycieli wspomagających nigdy nie jest za dużo. Radna Butryn pytała czy ustawodawca przewidział zwiększenie subwencji w tym zakresie?

– Jeżeli w danej szkole powiększa się zjawisko potrzeb psychologiczno-pedagogicznych waga na takie dziecko jest przeliczana według wskaźnika określonego w rozporządzeniu i te pieniądze spływają do gminy w wyższej wysokości adekwatnej do przypisanych wag dla danego dziecka. Natomiast specjalna pula dotacyjna na etat pedagoga czy psychologa czy subwencyjna póki co nie jest określona – mówiła naczelnik wydziału edukacji i zdrowia.