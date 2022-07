Blisko 3 mln 165 tys. zł będzie kosztowało utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Ulanowie. Placówkę dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanych stopniem niepełnosprawności utworzy powiat niżański.

Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych to kolejne działanie samorządu powiatu niżańskiego, skierowane do najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu. Środki na jego utworzenie udało się pozyskać z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ministerstwo kilka dni temu opublikowało listę zatwierdzonych wniosków, złożonych w ramach dodatkowego naboru do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Moduł I – Funkcjonowanie Centrum. Dofinansowanie otrzymało 8 gmin oraz 4 powiaty, w tym powiat niżański, jako jedyny powiat z województwa podkarpackiego.

Na realizację zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej (były internat LO) w Ulanowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu na potrzeby Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” powiat niżański otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 mln 949 tys. 333 zł, a całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 3 mln 164 tys. 646 zł.

– Za otrzymane środki zostanie rozbudowany budynek po byłym internacie LO w Ulanowie, na potrzeby osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które zostaną objęte dzienną jak i całodobową opieką przez 7 dni w tygodniu. W obiekcie zaplanowano 10 pokoi jednoosobowych wyposażonych w łazienki. Ponadto w budynku będzie wyposażona kuchnia, świetlica, jadalnia, pralnia i pokój medyczny. Ośrodek zapewni również opiekę specjalistyczną oraz rehabilitacyjną dla podopiecznych – wyjaśnia starosta niżański Robert Bednarz.