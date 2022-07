Huta Stalowa Wola SA uzyskała kolejny duży kontrakt zbrojeniowy. To umowa na dostawę 70 zdalnie sterowanych systemów wieżowych do kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Wartość tego zamówienia to 1,7 miliarda złotych. 5 lipca umowę w tej sprawie podpisał w HSW wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

– To kolejna umowa zawarta przez Wojsko Polskie z Hutą Stalowa Wola na dostawę nowoczesnej broni, która tutaj jest produkowana. Bardzo się cieszę, że te nowoczesne wieże trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. To niezwykle ważne, by zamówienia kierowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego odznaczały się wysoką nowoczesnością, jakością i niezawodnością. I takie właśnie produkty oferuje nam HSW – mówił minister Błaszczak.

Całkowicie polski wyrób

Podkreślił też, że to kontrakt, który dotyczy broni w całości zaprojektowanej w Polsce. Że zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30 powstał w wyniku pracy rozwojowej w rodzimym przemyśle zbrojeniowym.

Umowa przewiduje dostawę 70 egzemplarzy takich systemów uzbrojonych w armatę 30-mm i karabin maszynowy 7,62-mm oraz podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE-LR. System będzie zintegrowany z kołowymi transporterami opancerzonymi Rosomak.

Dodatkowo umowa przewiduje także pakiet logistyczny obejmujący części zamienne do każdej z zamówionych wież oraz pakiet szkoleniowy dla załóg. Formalnie stronami umowy są Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Uzbrojenia oraz konsorcjum zakładów Huta Stalowa Wola Stalowa Wola SA i WB Electronics S.A. Całość zamówienia ma zostać zrealizowana do 2027 roku. Ale pierwsze egzemplarze wież mają trafić do polskiego wojska już w przyszłym roku.

System ma zwalczać pojazdy opancerzone oraz obiekty i umocnienia przeciwnika, a także zapewniać wsparcie ogniowe pododdziałów w czasie prowadzenia działań bojowych. System może działać w wykorzystaniem pięciu rodzajów amunicji.

Jedno z kolejnych zamówień

– Jest to silne uzbrojenie, które daje przewagę Wojsku Polskiemu na polu walki, a przecież zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w broń nowoczesną, żeby odstraszało agresora. Także poprzez to, że nasi żołnierze są świetnie wyszkoleni, że fantastycznie współpracują z żołnierzami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim wojsk Stanów Zjednoczonych – podkreślił wicepremier Błaszczak, przypominając, że system ten trafi także na Bojowy Wóz Piechoty Borsuk, który już wkrótce będzie produkowany w Hucie Stalowa Wola.

– Na tym zamówienia kierowane do HSW się nie skończą. Licząc od 2016 roku, wartość zamówień składanych przez MON w HSW sięga 10 miliardów złotych. To poważne zamówienia, a HSW to poważna firma, poważna marka. Produkowana tu broń należy do najlepszych – powiedział Mariusz Błaszczak, dziękując szefostwu i załodze HSW za ich starania i wysiłek.

Serce polskiej zbrojeniówki

Załodze i szefostwu MON, za dobrą współpracę dziękował z kolei Bartłomiej Zając prezes zarządu HSW SA.

– Dzisiaj serce polskiej zbrojeniówki jest tutaj, w Stalowej Woli. Dzisiaj jesteśmy sprawdzonym i zaufanym partnerem MON, orężem i wsparciem produktowym i technicznym dla naszych sił zbrojnych, i jesteśmy z tego bardzo dumni. Naszym zadaniem jest teraz produkcja jak największej liczby tych systemów wieżowych w jak najkrótszym czasie, z uwagi ba zagrożenie, które w tej chwili jest za naszą wschodnią granicą – podkreślił prezes Zając.

