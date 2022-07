Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli mieszczące się przy ulicy Hutniczej zostało oficjalnie otwarte. Ta niezwykła ekspozycja rozmieszczona została na trzech poziomach, zajmując łącznie około 2 tys. m kw. Dopełnieniem wystawy są elementy interaktywne. – Niech to muzeum będzie pięknym wspomnieniem czasów przeszłych, ale niech ono przede wszystkim buduje szczęśliwą, naszą teraźniejszość, ale również wyznacza odważną przyszłość – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Wielkie otwarcie Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli było pierwszym punktem tegorocznych obchodów 85-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, przedstawiciele kultury oraz mieszkańcy miasta i regionu.

– Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego zrodziło się z wieloletniej pracy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, dbałości o to wielkie dzieło gospodarcze, o to wielkie dzieło państwowe, społeczne, jakim była genialna idea Eugeniusza Kwiatkowskiego dotycząca stworzenia projektu industrializacji tej ziemi, na której dzisiaj mamy zaszczyt żyć. Idea COP-u, realizacja tego projektu była oparta na wierze w to, że Polska i Polacy potrafią, że tu na tej ziemi, dzięki świadomej strategii państwa jest możliwe stworzenie czegoś wielkiego danie szansy, danie nadziei. To co jest wyjątkowe, to co poza tą strefą materialną jest tak istotne w projekcie COP-u to, że był on od samego początku budowany z idei niepodległej, suwerennej ojczyzny, wiary w to, że Polska, która odzyskała w 1918 roku swoją niepodległość, musi mieć swoje narzędzia gospodarcze, musi mieć swoje narzędzia społeczne, kulturalne, swoje wartości, które będzie rozwijać, które będzie budować i które będzie pielęgnować – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dodał również, że Muzeum COP ma być z jednej strony oddaniem sprawiedliwości i czci tym, którzy wznieśli to wielkie dzieło, mieli odwagę, determinację, by stworzyć coś wielkiego. Ale jak podkreślał prezydent to muzeum ma być również dla nas wszystkich codzienną inspiracją do tego, aby wiedzieć, w jakim kierunku podążać, aby inspirować się tą najpiękniejszą, silną historią Polski.

– Na mapie muzeów na pewno jest wiele muzeów, które pokazują bolesną, trudną historię Polski ale nasze muzeum pokazuje nas też w innym świetle, w naszych sukcesach, naszych talentach, w naszych osiągnięciach. Bądźmy dumni z tego, co tworzyła Polska i Polacy w poszczególnych pokoleniach, szczególnie tu na tej ziemi Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stalowej Woli – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podziękował za ideę Muzeum COP-u.

– Miałem okazję zwiedzić muzeum, to są doskonale zainwestowane pieniądze. To jest instytucja pamięci czyli odwołująca się do tego, co nasi przodkowie robili, jakie decyzje podejmowali, jakie wartości wyznawali. Ale to jest też instytucja, która odwołuje się do tego, jak kreowana, przechowywana była polska tożsamość. Takie instytucje są potrzebne po to, żeby ta tożsamość, ta więź wspólnotowa była coraz mocniejsza – mówił minister Gliński.

Szef MKiDN podkreślił także, że Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego jest instytucją edukacyjną dla polskiej młodzieży. – Tutaj młodzież znajdzie bardzo wiele interesujących wątków, zwłaszcza w tych czasach, w których mówi się o kryzysie autorytetów i kultury współczesnej – podkreślał Piotr Gliński.

Muzeum COP powstało dzięki Funduszom Unijnym w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”. Wartość projektu to 26 272 492,59 zł, gdzie wkład Funduszy Europejskich wynosi 16 716 149,03 zł.

– Muzeum jest bardzo imponujące jeśli chodzi o rozmiary bo ekspozycja to prawie 2 tys. m kw., 3 poziomy udostępnione dla zwiedzających. Na płycie głównej wystawa stała, na antresoli, taka próba aranżacji, odtworzenia przedwojennej uliczki z wnętrzami, do których możemy wejść i obejrzeć oryginalne przedmioty, na najniższym poziomie znajduje się strefa specjalna, głównie przeznaczona dla dzieci pt. budujemy miasto, ale też taka bardzo intrygująca przestrzeń pod nazwą „pokój zagadek”. Na ekspozycji stałej prezentujemy prawie 800 zabytków. Warto też dodać, że na wystawie jest bardzo dużo treści multimedialnych, takich dopełniaczy wiedzy, quizów, gier, one są też dostępne dla różnych grup wiekowych, bo jest to ścieżka zarówno dla osób dorosłych jak i dla dzieci – mówiła Aneta Garanty, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli