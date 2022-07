Wakacje są czasem, kiedy wyjeżdżamy do pięknych miejsc. Takich jak Magiczne Ogrody. Ważna także jest pogoda. Jaka zwykle jest nad janowieckim parkiem ? Przeczytacie poniżej.

Magiczne Ogrody to jedyny w Polsce rodzinny park tematyczny, zbudowany na podstawie autorskiej baśni. Leży w pobliżu malowniczego Kazimierza i Janowca, nad którym dumnie unosi się jeden z największych zamków dawnej Polski. Na 18 hektarach rośnie tu milion kwiatów, krzewów i drzew. Wśród nich absolutnie wyjątkowe tulipany, piwonie, róże, budleje, lawenda czy fiołki. Spacer wśród tych pięknych kwiatów powoduje zachwyt i niezapomniane wrażenia zapachowe. A spotkania z baśniowymi postaciami zapadną na długo w pamięci.

Gościnna pogoda w Magicznych Ogrodach

Nasze wakacyjne wyjazdy uzależniamy od korzystnych prognoz pogody. I to całkiem zrozumiałe. Są oczywiście regiony, w których letnia pogoda bywa kapryśna, ale na przykład Bałtyk mamy tylko jeden. I często jedziemy tam ryzykując słabą aurę. Na tym tle gmina Janowiec z Magicznymi Ogrodami wypada bardzo korzystnie. Na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej można znaleźć informacje pogodowe z ostatnich kilkudziesięciu lat dotyczące między innymi sumy opadów i usłonecznienia. W okresie istnienia Magicznych Ogrodów od 2014 roku do roku ubiegłego suma opadów na terenie gminy Janowiec w okresie letnim wyniosła ok. 199 mm. Równie ważne są dane dotyczące ilości słońca. Było go od 750 godzin w roku 2014 do aż 800 w roku ubiegłym. To także dane dotyczące okresu letniego. Te uśrednione wielkości pozwalają założyć że pogoda w Trzciankach sprzyja odwiedzinom. Wyobraźcie sobie teraz piękny, wielobarwny ogród pod cudnym błękitnym niebem, na którym płyną bajkowe, pierzaste chmurki. I przyjedźcie zobaczyć to na własne oczy!

Uwolnij marzenia

W nadchodzący weekend 9 i 10 lipca w Magicznych Ogrodach odbędzie się prawdziwy festiwal baśniowych marzeń! W swoim zaczarowanym spektaklu wystąpi Inna Biliaieva, finalistka 10 edycji Mam Talent. Po jej występie, już nigdy bańka mydlana nie będzie zwykłą bańką! O 13:00 i 16:00 na Dziedzińcu artystka da prawdziwy magiczny pokaz: od najmniejszych bąbelków aż do rozmiarów gigantycznych takich, które spełniają życzenia. Podczas pokazu będzie można poznać bańkowe triki, iluzje dymne, ogniowe, lewitujące bańki, pokaz na podświetlanym stole i wiele innych! Zatem pozwólmy by nasze marzenia uleciały hen wysoko jak kolorowe mydlane bańki! Do zabawy włączą się roztańczone Mordole, które zaproszą wszystkich do wspólnej zabawy.



Na Scenie w Kwiatowej Dolinie czekają na Was kalambury i nietuzinkowe zagadki krasnoluda Wyrwipałki (12:00 i 15:00).



W Krasnoludzkim Grodzie odbędą się szkolenia, aby z mieczem i tarczą stanąć do bojowego turnieju. Na Zamku Wróżek, wspólnie z Wróżkami Smużkami pokolorujesz zaczarowaną różdżką świat w Ogrodach. O każdej pełnej godzinie na Dziedzińcu mieszkańcy Magicznych Ogrodów zapraszają do wspólnej zabawy i tańca radości.



