W Stalowej Woli, symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się budowa fabryki folii miedzianej do baterii samochodów elektrycznym. Przedsięwzięcie, którego strategicznym inwestorem jest koreańska firma SK Nexilis, kosztować ma ponad 3 miliardy złotych.

Firma powstaje na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola.

– To dla nas wielki zaszczyt i wielka przyjemność, że w roku jubileuszowym 85-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, wielkiej, śmiałej wizji gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego tutaj w Stalowej Woli na nowo dzieje się historia wyznaczająca przyszłość, wskazująca Stalową Wolę jako miasto biorące udział w globalnym wyścigu zmiany trendów gospodarczych, jako lider ochrony środowiska, lider nowoczesnej technologii. To dla nas wielkie wyróżnienie, ale jednocześnie wielka szansa, która został nam przedstawiona przez globalny koncern jakim jest SK – mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Dodał również, że Stalowa Wola jako miasto ludzi o wyjątkowym charakterze, pracowitych, uczciwych, pielęgnujących ważne wartości będzie miejscem, które da sukces wspólny dla Stalowej Woli, Polski i korporacji SK.

7 lipca w rozpoczęciu budowy fabryki SK Nexilis oprócz władz lokalnych i prezesów firm Nexilis i SKC udział wzięli przedstawiciele rządu, między innymi: wicepremier Jacek Sasin i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, zaznaczył, że inwestycja w Stalowej Woli wpisuje się w tradycję industrializacji.

– Nadaje ona projektowi Centralnego Okręgu Przemysłowego nowy sens i nowoczesny wymiar. Znajdujemy się w miejscu szczególnym, znajdujemy się w sercu COP, w momencie, kiedy obchodzimy 85-lecie powstania tego okręgu, który był widomym znakiem ambicji przedwojennej Polski, aby dołączyć do tych najbardziej rozwiniętych krajów Europy – mówił Sasin.

Jego zdaniem ta inwestycja spowoduje, że Stalowa Wola będzie ważnym miejsce na światowej mapie transformacji energetycznej.

– Wiemy, że ta konkurencja była duża, że propozycje ulokowania tej inwestycji w innych miejscach były bardzo atrakcyjne. Cieszymy się, że Stalowa Wola i Polska dołącza do strategicznych miejsc gdzie państwo zdecydowaliście się inwestować, do Malezji, Stanów Zjednoczonych. Że to właśnie obok tych potentatów przemysłowych Polska dzisiaj staje i staje Stalowa Wola – mówił szef MAP.

Z kolei obecny podczas uroczystości minister Adamczyk zapewnił, ze fabryka będzie bardzo dobrze skomunikowana. A to dzięki między innymi drodze Via Carpatia i planowanej S-74.

Natomiast prezesi SK Nexilis i SKC dziękowali za możliwość realizacji inwestycji w Stalowej Woli. Przypomnieli, że już w 2024 roku w ich fabryce zatrudnienie znajdzie około 500 osób.