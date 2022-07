Funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, w czasie wolnym od służby, pomógł kierującemu, który stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożną latarnię. Policjant bez wahania, wspólnie ze świadkiem zdarzenia, przystąpił do udzielania pierwszej pomocy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 4 lipca, około godz. 18. Jak ustalono, kierujący pojazdem marki Fiat, jadąc ul. Krakowską w Sandomierzu, podczas manewru wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w przydrożną latarnię. Świadkiem zdarzenia był policjant ze stalowowolskiej komendy, przebywający po służbie, który widząc co się stało, od razu zatrzymał swój pojazd. Udzielił pomocy poszkodowanemu i monitorował jego czynności życiowe do czasu przyjazdu służb ratunkowych, pomagał mu w tym jeszcze inny świadek zdarzenia.

Na miejsce przybyła załoga karetki pogotowia i policja. Mężczyzna z obrażeniami został zabrany do sandomierskiego szpitala.

Czytaj również: