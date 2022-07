Podróże uchwycone na fotografiach są tematem wystawy, którą od 3 lipca możemy oglądać w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Jej autorami są Bogdan Dziworski i Marcin Sauter.

„f/5.6” to tytuł ekspozycji, na której swoje zdjęcia prezentuje Bogdan Dziworski, wykładowca PWSFTViT w Łodzi, Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Warszawskiej Szkoły Filmowej, autor wielu filmów dokumentalnych, poświęconych głównie tematyce sportowej. Wiele z nich osiągnęło status kultowych i ma do dziś swych wielbicieli.

Jego prace należą do kanonu polskiej fotografii powojennej. To czarno-białe ujęcia, klasyczne w formie i treści wyrazu. Dziworski uważany jest za mistrza fotografii ulicznej i porównywany do Henri Cartier-Bressona. Nawyki wyniesione z pracy z ruchomym obrazem czynią go doskonałym obserwatorem życia i rejestratorem ludzkich zachowań. Z doskonałą lekkością kadruje rzeczywistość, a przedstawione na zdjęciach sytuacje posiadają trudną do uchwycenia aurę. Każda jego fotografia to mini opowieść, która stanowi poetycką lub zabawną anegdotę.

Z kolei na drugiej ekspozycji możemy podziwiać zdjęcia wykonane w latach 2006–2021, w Polsce i w wielu krajach świata, m.in. w: Armenii, Rosji, USA, Gwatemali, Belize, Włoszech, Francji, Białorusi, Maroku, Syrii i Libanie. Ich autorem jest Marcin Sauter – fotograf, reżyser, operator filmowy, mieszkaniec Bydgoszczy, członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Polskiej Akademii Filmowej.

W latach 90-tych pracował jako fotoreporter „Gazety Wyborczej“. Publikował fotoreportaże w czasopismach „Pozytyw” i „Magazyn Rzeczpospolitej“, był też fotosistą Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Przygotował ok. 20 indywidualnych wystaw fotograficznych.

Marcin Sauter to reżyser i operator ponad 20 filmów dokumentalnych, m.in. „Hakawati”, „La Machina” i „Na północ od Kalabrii“, za które otrzymał ok. 40 nagród filmowych, w tym główne nagrody na festiwalach filmowych, m.in. w: Meksyku, Paryżu, Chicago, Wilnie, Londynie, Kijowie, Belfaście, Lizbonie i Krakowie. Jego film „Za płotem“ został uznany we Francji za jeden z dziesięciu najwybitniejszych, krótkometrażowych filmów ostatniej dekady. W 2021 r. wszedł na ekrany jego pierwszy – jako reżysera – film fabularny „Miasto“.

Wystawa w muzeum czynna będzie do 14 sierpnia.