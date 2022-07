Na ostatniej sesji Rady Gminy rajcy udzielili wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok wójtowi Janowi Pyrkoszowi. Radni byli jednogłośni.

Raport o stanie gminy stanowi podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. Dokument ten swoją treścią obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania gminy w 2021 roku: budżet, środowisko, zabytki, sport, kulturę, pomoc społeczną, edukację, gospodarkę przestrzenną oraz pozostałe informacje o gminie. Podczas sesji radni nie wnieśli uwag do przygotowanego raportu i jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania za 2021 rok.

Radni zatwierdzili także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz stanem mienia komunalnego. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udzielili wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Poprzedni rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości przeszło 8 mln. zł. Decyzję co do częściowego podziału nadwyżki radni podjęli na poprzedniej sesji Rady Gminy. Zostanie ona przeznaczona na realizację istotnych inwestycji oraz wsparcie oświaty. Wśród najważniejszych zadań realizowanych ze środków z nadwyżki to budowa sieci kanalizacyjnej w Żabnie i odcinków sieci wodociągowej w kilku miejscowościach.

Spora kwota została wyasygnowana na modernizację dróg gminnych oraz budowę garażu OSP i magazynu przeciwpowodziowego w Chwałowicach. Z zaoszczędzonych środków będzie też sfinansowany m.in. zakup działki obok szkoły w Chwałowicach na budowę nowego przedszkola. Zwiększona została także kwota pomocy dla województwa na kontynuację budowy chodnika w Radomyślu.