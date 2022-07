30. czerwca odbyła się konferencja prasowa dotycząca koordynacji grup młodzieżowych w Stali Stalowa Wola PSA. Spółka ma też poprowadzić drużynę żeńską.

Konferencja miała przybliżyć wizję spółki dotyczącą szkolenia młodzieży trenującej w strukturach Piłkarskiej Spółki Akcyjnej jako sposób na uzdrowienie stalowowolskiego futbolu. Obecnie PSA prowadzi grupy trampkarzy i juniorów. Kieruje nimi koordynator grup młodzieżowych. Na to stanowisko został powołany Michał Czubat, który od sierpnia 2020 do lipca 2021 roku piłkarską spółką zarządzał. Już wówczas prowadzona przez niego Akademia Piłkarska stała się oficjalną komórką szkolenia młodzieży w klubie, z której zawodnicy po ukończeniu 13 roku życia mieli płynnie przechodzić pod szyld PSA. Wówczas planu nie udało się zrealizować. Młodzi piłkarze kuszeni byli przez inne kluby ciekawszymi ofertami. Teraz ma się to zmienić.

– Chcę uporządkować ten system by jak największa liczba wychowanków mogła zasilać potrzeby I i II drużyny. W tym celu podejmujemy współpracę, żeby ci zawodnicy którzy będą przekazywani do Stali PSA mieli szansę bardzo dużego rozwoju. Chcemy by przechodziło tu jak najwięcej osób. Po to prezes nawiązał współpracę z podmiotami, które szkolą zawodników do 13 roku życia. Zawodnicy przechodzą z Akademii Piłkarskiej, ZKS-u ale nie tylko. – powiedział nowo powołany koordynator…

