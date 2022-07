„Podaj Rękę Ukrainie. Rok Romantyzmu Polskiego” – pod takim hasłem odbędzie się XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli. Koncerty rozpoczną się 5 lipca i potrwają do 30 sierpnia. Jak co roku odbywać się będą we wtorki o godz. 19.

Program wydarzenia:

05.07

Georgij Agratina – fletnia Pana, cymbały /Ukraina/

Robert Grudzień – organy, fortepian

Słobożańska Młodzieżowa Akademicka Orkiestra Symfoniczna – Charków/Ukraina

12.07

Modlitwa o pokój w Ukrainie i na świecie

Maciej Miecznikowski – wokal, bas, gitara, piano

19.07

Svitlana Pozdnysheva – organy /Ukraina/

26.07

„Podaj rękę Ukrainie”

Halina Risna – sopran /Ukraina

Alicja Węgorzewska – mezzosopran

Robert Grudzień – organy

02.08

Rok romantyzmu polskiego

Olga Bończyk – aktorka

Sylwia Orzechowska – fortepian

09.08

Jan Paweł II na Ukrainie

Jerzy Zelnik – aktor

Robert Grudzień-Polish-Ukrainian Ensemble

Natalia Nikitina – skrzypce

Beata Dąbrowska – flet

Mirosław Kozub – wiolonczela

16.08

Oratorium „Ojczyzną moją jest Bóg”

Marcin Obuchowski – wokal, kompozytor

Alicja Karpiuk – wokal

Artur Figiel – klarnet

Barbara Grondkowska – organy

Kamil Turczyn – piano

23.08

Promocja młodych

Adam Banek – kontrabas

Maciej Banek – organy

30.08

Finał festiwalu

Antonio Vivaldi – Cztery pory roku

Lilya Tsura – skrzypce / Ukraina/

Olena Matselyukh – organy / Ukraina/