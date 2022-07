17-19 czerwca w Tarnobrzegu odbyły się Mistrzostwa Polski Mażoretek. Impreza przyciągnęła ponad 1000 zawodniczek z całej Polski prezentujących się w blisko 600 choreografiach. Mażoretki Niżańskiego Centrum Kultury “Sokół” wystawiły dwie grupy wiekowe: juniorki (11-15 lat) oraz kadetki (8-11 lat).

Grupa niżańskich kadetek, której był to debiut na wydarzeniu takiej rangi, uzyskała pierwsze miejsce oraz tytuł mistrza Polski w kategorii defilada baton klasyczny kadetki oraz tytuł II wicemistrza Polski w kategorii scena baton klasyczny kadetki. W ogólnej klasyfikacji dało to grupie tytuł mistrza Polski. Również grupa juniorek stanęła na wysokości zadania uzyskując w kategoriach defilada oraz scena podwójny tytuł I wicemistrza Polski baton klasyczny juniorki. Ponadto grupa juniorek wystartowała też w wymagającej konkurencji Baton Marching Improvisation, polegającej na improwizowanej choreografii na trasie z przeszkodami. W tej kategorii niżańskie mażoretki nie miały sobie równych, zdobywając tytuł mistrza.

Poza prezentacjami grupowymi zespół wystawił solo formacje, które zdobyły świetne wyniki oraz tytuły: II wicemistrza Polski solo baton klasyczny kadetki Iga Ryfczyńska, tytuł II wicemistrza Polski trio baton klasyczny kadetki Malina Szewc, Pola Dubiel i Iga Ryfczyńska, 4 miejsce trio baton klasyczny kadetki Inga Szłapa, Sabina Kufel i Iga Wojtanowska, 5 miejsce duet baton klasyczny kadetki Blanka Marszalec i Emilia Otto, 5 miejsce solo 2x baton juniorki Zuzanna Cagara.

Sukcesy niżańskich mażoretek, to wynik wspaniałej pracy oraz ogromnego zaangażowania dzieci, rodziców oraz trenera grup. Oprócz wysiłku i treningów, dużą uwagę przywiązuje się do atmosfery panującej w zespołach oraz do tego, co łączy dzieci, czyli pasji. To dzięki temu dziewczynki mogą rozwijać się nie tylko jako członek zespołu, ale także spróbować swoich sił w solówkach czy duetach.

Należy dodać, że zespoły pracują pod skrzydłami Niżańskiego Centrum Kultury “Sokół”, a opiekunem, instruktorem i choreografem wszystkich grup jest Kinga Kaczmarek.

