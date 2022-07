W Stalowej Woli już wkrótce powstanie koło Stowarzyszenia Młodzi Demokraci – działającej od 1994 r. liberalno-konserwatywnej organizacji skupiającej młodzież i studentów, stowarzyszonej z Platformą Obywatelską. Poinformowano o tym podczas ostatniej (6 czerwca) wizyty w naszym mieście wiceprzewodniczącego PO, Tomasza Siemoniaka.

– Nie ma polityki i Polski przyszłości bez młodych ludzi. W obecnych czasach, gdy mamy wojnę w sąsiednim kraju, szalejącą drożyznę, to wszystko to tak naprawdę dotyka przede wszystkim młodych ludzi. Dlatego tak ważna jest polityka zrównoważonego rozwoju. Jako młodzi ludzie obawiamy się, co będzie za 2-3 lata, jeśli ta polityka, jaka jest w Polsce obecnie, będzie kontynuowana. Nie wyobrażam sobie, by prowadzić realną politykę bez aktywnego udziału młodych ludzi – mówił podczas wspólnej konferencji prasowej z „dorosłymi” politykami PO, Marek Chludziński stojący na czele podkarpackiego oddziału Młodych Demokratów. Podkreślił też, że dziś codziennie trzeba walczyć o to, by prawa mniejszości przy władzy większości, a szczególnie władzy PiS, były respektowane, a prawa człowieka i obywatela „z godnością szanowane”.

Obietnicę, że w ciągu miesiąca powstanie w Stalowej Woli koło Młodych Demokratów, złożył Jakub Ginalski-Gagat, jeden z inicjatorów tego pomysłu. – Trzeba tak działać, żeby Huta Stalowa Wola za 20-30 lat była dla młodych ludzi, którzy swą przyszłość chcą wiązać ze Stalową Wolą. Warto więc działać w polityce, warto być aktywnym społecznie – wszedł mu w słowo Tomasz Siemoniak.

Drugi z inicjatorów powołania koła Młodych Demokratów, Jakub Kopyto, podkreślił z kolei, że z to „nie będzie tak jak w PiS-ie, gdzie młode pokolenie wypiera stare, że są antagonizmy”.

– Nam chodzi o synergię działania ludzi doświadczonych zawodowo, z młodymi, którzy mają chęć działania. My zapraszamy do współpracy, a nie do walki pokoleń – powiedział Jakub Kopyto.

Jego zdaniem, jednym z obszarów takiego współdziałania w Stalowej Woli może być ekologia, która w mieście ostatnio „bardzo kuleje”. Kiedy pod koniec czerwca br. zapytaliśmy go o tę inicjatywę, odpowiedział, że stalowowolskie koło zawiąże się ostatecznie w lipcu br.