Lubisz czytać książki i chcesz wziąć udział w ciekawym evencie? Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku ma coś dla ciebie!

Poszukiwani są wolontariusze, sześć osób w wieku 16 plus do pomocy przy realizacji gry terenowej. Zgłoszenia – imię, nazwisko, wiek oraz numer telefonu należy przesyłać na adres: marta.pilat@mbp.nisko.pl do dnia 22 lipca.