25. i 26. czerwca odbyła się trzecia runda Tarmac Masters 2022 a dokładnie 4 Ecumaster Rally z bazą w Gryfowie Śląskim.

W rajdzie wzięło udział 90 załóg z całej Polski. 50 wystartowało w rajdzie okręgowym (kierowcy licencjonowani) a 40 w formule SKJS (kierowcy bez licencji rajdowej). W klasie TM4 (klasa o pojemności nie wyższej niż 1400 cm3) zgłosiło się 8 ekip. Dwie z nich to załogi Automobilklubu Stalowowolskiego. Załoga Kuba Niemiec / Mateusz Bodniak jeżdżąca Fiatem Seicento oraz Andrzej Michałek / Magdalena Michałek także startująca Seicentem.

Nie odpuszczali

Duet Niemiec / Bodniak od pierwszego odcinka prezentował mocne tempo, podkręcając je z odcinka na odcinek. Na wszystkich sześciu odcinkach specjalnych chłopaki notowali drugi czas w klasie. Takie tempo pozwoliło zająć 2. miejsce w klasie TM4 po sześciu odcinkach specjalnych. Duet obronił 2-gą pozycje przed załogą Zięć / Kuczyński (również Fiat Seicento) o 22.2, co jak na tak krótki rajd jest bardzo dobrym rezultatem. Załoga zdobyła w Gryfowie Śląskim pokaźną ilość punktów do klasyfikacji rocznej. Rajd wygrała załoga Tomasz Zabawczuk z Januszem Wilkiem, również na Fiacie Seicento. Tak na gorąco komentował start w zawodach Kuba Niemiec:

– Po ostatnim nieudanym dla nas rajdzie w Nysie, tym razem dojechaliśmy do mety, jadąc cały dzień od początku bardzo wysokim tempem. 4. Ecumaster Rally 2022 – 3. Runda Tarmac Masters 2022 przechodzi do historii, a my zapamiętamy ją na długo bardzo pozytywnie! Na wszystkich odcinkach dojechaliśmy do mety z 2-gim czasem w klasie i tak też kończyny ten rajd. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i pomoc! To wszystko to jest coś niemożliwego i fantastycznego! Udało się!

Pech Michałków

Druga stalowowolska załoga Michałek Rally Team, po przebiciu opony na odcinku nr 1 oraz przez awarię hamulców skończyła zmagania na 8. miejscu. Nie jest to taki wynik, na który liczyli, ale mimo wszystko, udało im się dowieźć punkty, które na koniec sezonu mogą być na wagę złota. Teraz stalowowolskie załogi czeka wakacyjna przerwa. Będzie to dobry czas na przygotowanie i przeglądnięcie wysłużonego sprzętu. Następny cel to wrześniowa, 4. runda Tarmac Masters czyli 4. Turbojulita Rally 2022.