17 głosami za, przy 2 głosach przeciw Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok Zarządowi Powiatu Niżańskiego. Mimo, że zeszły rok był trudny dla samorządów, to powiat niżański zrealizował wiele ważnych inwestycji i zakończył go nadwyżką w budżecie.

– W 2021 roku po raz drugi przyszło nam funkcjonować w czasie pandemii COVID-19. Był to duże utrudnienie w zakresie realizacji inwestycji, w zakresie funkcjonowania, ale również w aspekcie planowania różnych działań, bo nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Tych utrudnień było dużo – mówił podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Powiatu Niżańskiego starosta Robert Bednarz.

Budżet 2021 w liczbach

Mimo trudności, o których mówił starosta, dochody do budżetu powiatu niżańskiego wyniosły 100 286 763 zł. W tym dochody z subwencji to kwota 52 740 229 zł, dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe zamknęły się kwotą 10 227 483 zł, udział powiatu w podatkach od osób fizycznych i prawnych wyniósł 12 021 910 zł, a pozyskane środki z Unii Europejskiej to 3 505 076 zł. Z różnych dotacji i środków na zadania własne do budżetu powiatu wpłynęło 16 798 200 zł.

W 2021 roku zarząd powiatu pozyskał do budżetu 18 283 923 zł. W tym m.in.: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500 000 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 10 659 117 zł, z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów – 3 737 489 zł, z gmin na dofinansowanie inwestycji – 1 044 121 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 641 296 zł i z budżetu państwa – 1 227 616 zł.

Z kolei wydatki powiatu niżańskiego zamknęły się kwotą 83 977 005 zł, z czego wydatki bieżące pochłonęły 67 1022 066 zł, a majątkowe 16 874 938 zł.

Stan zadłużenia powiatu niżańskiego na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 0 zł. Nadwyżka w budżecie wyniosła 16 309 757 zł.

– Nadwyżka, którą mamy, daje nam możliwość swobodnego funkcjonowania w kontekście tego co ma miejsce w tej chwili na rynku. Widzimy, że ceny rosną, że kwoty proponowane za realizację inwestycji są o wiele wyższe od wartości kosztorysowych – podkreślał starosta Robert Bednarz.

Miliony na inwestycje

W roku 2021, choć minął w cieniu pandemii COVID-19, na terenie powiatu niżańskiego udało się zrealizować wiele inwestycji. Na niektóre z nich powiat niżański otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa, czy Unii Europejskiej, wsparcie samorządów gmin, bądź też środki z PFRON czy ministerialnych programów. Część zrealizował z własnych środków. Każda z wykonanych inwestycji ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności.

A jakie inwestycje wykonano w 2021 r.? Powiat niżański przeznaczył w budżecie 2021 roku aż 429 945 zł na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 863 polegającą na rozbudowie jej skrzyżowania z drogą powiatową nr 1069 R w Krzeszowie i 123 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej i chodników wzdłuż drogi powiatowej Krzeszów – Łazów. 5 196 682 zł wydatkowano na budowę drogi powiatowej Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory i przebudową drogi Jarocin – Huta Krzeszowska w Hucie Krzeszowskiej.

Wśród zrealizowanych w 2021 roku inwestycji są także: budowa ciągu pieszo – rowerowego w Krzywdach – 61 835 zł, budowa ścieżki rowerowej w Zarzeczu – 504 239 zł, przebudowa drogi powiatowej w Starym Narcie – 381 675 zł, zakup aparatu USG dla Przychodni Specjalistycznej w Nisku – 58 480 zł, zakup aparatury i sprzętu dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku – 1 180 000 zł, zakup i montaż windy przy budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku – 415 060 zł oraz przebudowa auli w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku i zakup wyposażenia do niej na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Niżańskiego – 474 057 zł. Powiat Niżański – w ramach jednego zadania -przebudował też ulicę Kończycką w Rudniku nad Sanem, drogę powiatową Rudnik nad Sanem – Kończyce oraz drogę powiatową nr 1059 R od drogi krajowej nr 77 do Przędzela. Inwestycja ta pochłonęła 4 681 756 zł.

– Niektóre inwestycje nie zostały zrealizowane, ale ich realizacja nie została rozpoczęta dlatego, że przy niektórych inwestycjach przyjęliśmy strategię, że czekamy na to, aby dać sobie szansę na pozyskanie bądź większego, bądź pełnego finansowania – wyjaśniał radnym starosta niżański. – Takich przypadków jest kilka, jak chociażby przebudowa obiektów po dawnym liceum pod potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, czy przebudowa budynku dawnego Aresztu Śledczego z przeznaczeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego.

Większość była „za”

Po tym, jak radni rozpatrzyli sprawozdanie z wykonani budżetu powiatu niżańskiego za 2021 rok oraz wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu, zapoznali się z informacją o stanie mienia powiatu niżańskiego i opinią komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu, a także podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonanie budżetu powiatu za 2021 rok, przeszli do głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Niżańskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 17 radnych, 2 radnych (Jan Kowal i Władysław Pracoń) zagłosowało przeciw.

– Podsumowując rok 2021 należy zaznaczyć, że pomimo utrzymującej się pandemii koronawirusa, to kolejny dobry rok, w którym zrealizowaliśmy inwestycje na kwotę 16,9 mln zł, co stanowi 20,1 procent wydatków ogółem. Na uwagę zasługuje fakt, że to kolejny rok bez zaciągania kredytu, który zakończył się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 16,3 mln zł. Pomimo realizacji wielu zadań inwestycyjnych i mnogości działań, wskaźnik zadłużenia po raz pierwszy w 22 – letniej historii powiatu niżańskiego wyniósł 0,0 procent. Dziękuję radnym, doceniają i zauważają pracę Zarządu Powiatu Niżańskiego, dziękuję za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. Jest to wyraz tego, że praca Zarząd oraz efekty podejmowanych przez Zarząd działań są dostrzegane, co stanowi niewątpliwie motywację do jeszcze większych starań i intensyfikowania pracy oraz osiągania jeszcze lepszych efektów naszej pracy – mówił starosta niżański Robert Bednarz.

Złożył też serdeczne podziękowania za zaangażowanie w osiągane wyniki pani skarbnik powiatu, pani sekretarz, naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz kierownictwu powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz wszystkim pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu niżańskiego.

Podziękował także wójtom i burmistrzom gmin powiatu, za bardzo dobrą współpracę, dzięki której realizacja wielu zadań stała się możliwa.