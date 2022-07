27 czerwca w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu pn. „Nisko coraz wyżej – Podniesienie Potencjału Ekonomiczno-Gospodarczego Miasta i Konkurencyjności Życia w Mieście”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Projekt realizowany jest przez Gminę i Miasto Nisko, w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. W zakresie konferencji zorganizowanej dla mieszkańców i członków Klastra Rozwoju Lokalnego pracownicy projektu przedstawili informacje o jego statusie i harmonogramie realizacji. W drugiej części konferencji zostali przedstawieni Partnerzy Projektu, z którymi Gmina i Miasto Nisko będzie współpracować. Są to m.in. Powiat Niżański, NCK „Sokół” w Nisku, organizacje pozarządowe i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, a także Gmina MIDT-TELEMARK z Norwegii, z którą Nisko zawiązało umowę o wzajemnej współpracy.

– Dzisiaj inaugurujemy realizację Projektu Norweskiego. Co było powodem, że w ogóle zafunkcjonował? Przede wszystkim miasto Nisko zostało zdiagnozowane jako jedno z 255, bo tyle zostało zakwalifikowane, miast w Polsce, które utraciło funkcje społeczno-gospodarcze. Wydaje się, że to coś niesamowitego, jaka porażka, jak daleko jesteśmy i coś trzeba z tym robić. I rzeczywiście był problem, bo nikt z nas tak do końca nie wiedział, co to oznacza. Patrząc na budżet naszego miasta widzimy, że nie mamy się tak źle, ale jednak rozwój, który nie do końca taki, jak powinien być i jak powinno się rozwijać miasto. W związku z tym przeprowadziliśmy bardzo szczegółową diagnozę tych problemów, które u nas są w oparciu o ankietowanie i różnego rodzaju debaty, spotkania, Klaster Rozwoju Lokalnego. Pokazaliśmy te problemy i znaleźliśmy ich rozwiązanie. Dzisiaj właśnie startujemy. Wygraliśmy projekt, jako jedno z 29 miast. 9 miejsce w skali kraju, czyli bardzo wysoko. Przypomnę, że mamy 3 i pół miliona euro na jego realizację. Jest to projekt, który chce rozwijać miasto w kierunkach: przedsiębiorczość, edukacja, jak i turystyka oraz środowisko – mówił burmistrz gminy i miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk.

Jak dalej wspomniał włodarz, na następnej tego typu konferencji gmina chce zaprezentować bieżącą realizację projektu, a na trzeciej przedstawić jego realizację.