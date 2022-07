Trwają prace przy budowie żłobko-przedszkola w technologii pasywnej. Nowa placówka, która powstanie przy wsparcie środków unijnych w Stalowej Woli, zapewni opiekę dla 100 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 95 maluchów w wieku żłobkowym. Budynek ma być gotowy początkiem przyszłego roku.

– Jesteśmy na etapie robienia robót związanych z elewacją budynku i równocześnie pracami wykończeniowymi w środku. Główne instalacje mamy już wykonane, cała konstrukcja główna budynku już stoi, będziemy kończyć roboty związane z wylewkami, powoli będziemy już szli w kierunku wyposażenia, budynku. Budynek chcemy skończyć na styczeń 2023 – mówi Łukasz Kutyba, dyrektor oddziały firmy Adamietz.

Nowa placówka zlokalizowana będzie na terenie pomiędzy blokami ul. Poniatowskiego 37 a Al. Jana Pawła II 24. Do końca br. powinna powstać konstrukcja budynku.

Budynek przedszkola i żłobka to będzie obiekt wolnostojący z dwiema kondygnacjami nadziemnymi oraz częściowo z jedną kondygnacją podziemną, na planie zbliżonym do kwadratu. Parter budynku przeznaczony będzie dla starszych dzieci – przedszkolaków. Na piętrze funkcjonował będzie żłobek.

W budynku będą gabinety logopedy, pedagoga, psychologa, pielęgniarki, gabinet rehabilitacji z zapleczem hignieniczno-sanitarnym, sale sensoryczna i polisensoryczna.

Projekt przewiduje również salę wielofunkcyjną (159 m kw.), kuchnię, pralnię i pomieszczenia administracyjne. – Jest to obiekt pasywny, a więc ekologiczny, realizowany w bardzo nowoczesnej technologii. Przygotowane jest tam miejsce dla 195 dzieci, z czego 100 to jest nowe przedszkole i 95 dzieci w żłobku. I to, co będzie wyróżnikiem tego miejsca, to jest przede wszystkim basen, który jest w ramach tego obiektu. Dzieci uczęszczające do przedszkola, do żłobka będą mogły korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, zajęć sportowych w hali basenowej – informuje włodarz miasta. Miasto Stalowa Wola przetarg na tę inwestycję ogłosiło w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Po wybudowaniu nowego integracyjnego przedszkola i żłobka do rozbiórki pójdzie przedszkole nr 12 wybudowane w tzw. systemie szwedzkim.

– Jest to budynek pasywny, który będzie podlegał bardzo szczegółowym i specyficznym odbiorom, zwłaszcza jeśli chodzi o jego szczelność, zużycie energii. Te rzeczy będą na końcu kontrolowane, więc jakość robót i przykładanie uwagi do szczegółów jest tutaj bardzo istotne. Budynek jak na przedszkole jest bardzo zaawansowany technologicznie – mówił Łukasz Kutyba.