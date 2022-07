Przed nami weekend pod hasłem „Zdrowe Życie”. W dniach 2-3 lipca w Stalowej Woli bezpłatnie będzie można sprawdzić to, co najcenniejsze – zdrowie. Na Placu Piłsudskiego przed Miejskim Domem Kultury stanie Mobilna Strefa Zdrowia, która będzie czynna od godziny 10:00 do 19:00. Zachęcamy do badań profilaktycznych.