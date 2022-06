Około godz. 10.20 na rogu bloku mieszczącego się przy ulicy Staszica 12 w Stalowej Woli doszło do zderzenia dwóch rowerzystek. Były to kobiety w wieku 64 i 65 lat. Panie jadąc na rowerach po dwóch stronach budynku spotkały się na rogu i doszło do zderzenia. Jedna z kobiet odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala. Kobiety były trzeźwe.

