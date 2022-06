Wakacje to najlepszy moment, by wykorzystać bon turystyczny. Warto się pospieszyć, bo jego ważność upływa 30 września. Po tym terminie nie będzie można nim opłacić wypoczynku ani pobytu w hotelu.

Od sierpnia 2020 r. za pomocą bonu rodzice mogą płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski. Do tej pory transakcje opłacone za pośrednictwem bonu w kraju wyniosły 2,3 mld zł. W naszym województwie uprawnieni mają do wykorzystania w sumie ponad 231 tys. bonów turystycznych, z czego aktywowanych zostało 176 tysięcy. Na Podkarpaciu można z niego skorzystać w 1420 miejscach, a w całym kraju – w ponad 30 tys. – informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim.

500 zł lub 1000 zł

Przypomnijmy, bon przyznawany jest na dziecko urodzone do końca 2021 rokiem, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Rodzice dzieci urodzonych w ostatnich miesiącach ubiegłego roku (październik – grudzień) także mogą wykorzystać bon turystyczny, mimo że wniosek o 500+ złożyli po 31 grudnia 2021 roku. Ważne, żeby zrobili to w ciągu trzech miesięcy od narodzin. Zgodnie z przepisami rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 500+, licząc od dnia urodzenia dziecka. Oznacza to, że opiekunowie, którzy złożyli wniosek na początku 2022 r., na dziecko urodzone w 2021 r., też mogą liczyć na bon.

Na dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 zł, jednak, aby otrzymać drugi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Bon dostępny tylko na PUE

Bon turystyczny jest dostępny tylko na Platformie Usług Elektronicznych. Aktywacja bonów jest bardzo prosta. Rodzic, który pobiera świadczenie 500 plus na dziecko taki bon ma u siebie na profilu PUE. Wystarczy wejść na swój profil, w zakładkę „ogólny”, następnie po lewej stronie ekranu odnajdziemy zakładkę „bon turystyczny”. Po kliknięciu w nią zostaniemy poproszeni o uzupełnienie niezbędnych danych kontaktowych, czyli adresu email i numer telefonu komórkowego. Po czym przechodzimy do aktywacji. Zarówno aktywacja, jak i płatność bonem turystycznym, jest bardzo prosta, nie wymaga od nas jakiś skomplikowanych czynności. Aktywować bon można w dowolnym momencie, nawet na dzień przed planowanym wyjazdem.