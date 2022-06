30 czerwca o godz. 17 w filii GOK w Lipie odbędzie się spotkanie autorskie z Edytą Świętek.

Edyta Świętek to urodzona w Krakowie autorka powieści społeczno-obyczajowych, w tym historii z wątkiem kryminalnym oraz sag rodzinnych z historią w tle. Inspirację do pisania powieści znajduje wszędzie: w drobiazgach dnia codziennego, twarzach ludzi, których mija na krakowskich chodnikach, w krótkim dialogu zasłyszanym podczas jazdy tramwajem. Z urywków ulicznych wspomnień tworzy świat wyobrażeń – ożywia go na kartkach powieści.

Spotkanie jest realizowane w ramach zadania „Biblioteka dla Małego i Dużego Człowieka – Przyroda, podróże oraz zagadki w literaturze – III edycja” z programu Partnerstwo dla książki 2022.