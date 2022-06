Już po raz trzeci Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na wakacyjne koncerty, podczas których zaprezentują się artyści związani z naszym miastem.

Ich związek bywa różnego rodzaju; niektórzy z nich urodzili się w Stalowej Woli i tworzą własne formacje na miejscu, niektórzy są częścią innych zespołów, w skład których weszli po wyjeździe z naszego miasta, a jeszcze inni prowadzą od lat w MDK artystyczną działalność edukacyjną i dzięki nim mamy otwartą drogę do innych, wspaniałych wykonawców. Udział Stalowowolan w tych koncertach to wyraźny znak, że nasze miasto to kuźnia talentów, wyśmienicie i bez kompleksów radzących sobie na scenach krajowych i zagranicznych. Przez osiem wakacyjnych piątków (prócz 5 sierpnia, kiedy zaplanowano spektakl plenerowy) mamy nadzieję spotykać się z Państwem na Dobrym Graniu Przy Fontannie. Autorem cyklu jest Rafał Latawiec.

Koncerty będą rozpoczynać się o godz. 2o. Wstęp wolny.

Plan koncertów: