We wtorek do Stalowej Woli przyjechali członkowie podkomisji stałej Sejmu ds. wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Stalowa Wola była jednym z trzech miast obok Mielca i Barnowa Sandomierskiego wizytowanych na Podkarpaciu.

– Bardzo się cieszę, że możemy tutaj w Stalowej Woli państwu posłom pokazać to jak Stalowa Wola wykorzystuje tą wielką szansę, która jest w środkach europejskich, na zmianę jakości życia, na realizację naszego podejścia do planowania rozwoju, przyszłości Stalowej Woli, jako miasta silnego gospodarczo, społecznie, a także pod względem ekologii, rozwoju kulturalnego, indywidulanego naszych mieszkańców – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dodał iż inwestycje realizowane przy wsparciu środków europejskich wywodzą się z głosu mieszkańców.

– Jesteśmy pod wrażeniem tego co zobaczyliśmy w Stalowej Woli i tych inwestycji zrealizowanych jak również tych realizowanych – to jest naprawdę ogromne osiągniecie samorządu miejscowego. Nasza komisja jest po to żeby nie tylko wizytować, ale również żeby wspierać wszystkie te zadania, które realizowane są ze środków unijnych. Stalowa wola jest doskonałym przykładem jak można środki unijne wykorzystywać, wspierając je również środkami rządowymi, zewnętrznymi – mówił poseł Kazimierz Gołojuch, przewodniczący podkomisji.

Przybyli do Stalowej Woli posłowie wizytowali m.in. powstające żłobko-przedszkole, modernizowany MDK czy inwestycje zrealizowane w parku miejskim.