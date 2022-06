Miasto Stalowa Wola rozstrzygnęło przetarg na zadanie pn. Dostawa pięciu elektrycznych autobusów miejskich dla gminy Stalowa Wola, w ramach realizacji projektu „Ekotransport publiczny – Stalowa Wola z prądem nowoczesności”. Oferty w przetargu zgłosiło 3 wykonawców. Na realizację tej inwestycji miasto pozyskało dotację z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Zielony Transport Publiczny.

Dostarczone w ramach przetargu autobusy powinny mieć długość od 11,8 do 12,5 metrów, maksymalną wysokość – 3,4 metra, szerokość – od 2,4 do 2,55 metrów, łączną liczbę miejsc – minimum 79 miejsc, w tym liczba miejsc siedzących – 36, w tym minimum 12 miejsc dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi oraz jedno miejsce na wózek inwalidzki. Dopuszczalna masa całkowita to 19,5 tony. Autobusy powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 roku i posiadać funkcję ograniczenia do maksymalnej prędkości 70 km/h.

Termin realizacji umowy to 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy (12 miesięcy dla dostawy pierwszych trzech autobusów oraz 15 miesięcy (3 kolejne miesiące) dla dostawy kolejnych dwóch autobusów).

Po otwarciu ofert okazało się, że w przetargu na dostawę elektryków dla Stalowej Woli wystartowały trzy firmy: MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. – ponad 15,2 mln zł, Solaris Bus & Coach sp. z o.o. – niespełna 13,3 mln zł, Volvo Bus Corporation – niespełna 15,2 mln zł. Po długiej analizie ofert ogłoszono, że przetarg wygrał MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. za kwotę 15,2 mln zł. Kryterium wyboru oferty była cena oraz kryteria jakościowe (ocena techniczno – eksploatacyjna autobusów).

Gmina otrzymała już kolejną dotację na zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach drugiej edycji programu „Zielony transport publiczny”. W tym projekcie miasto planuje zakup 5 nowych autobusów oraz trzy stanowiska do ładowania.