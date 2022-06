Nie trać czasu na życie z dala od baśni. Bo ona jest najlepszą przyjaciółką Twojego dorastającego dziecka. Już dziś zaplanuj sobie czas w najlepszej rodzinnej atrakcji turystycznej Lubelszczyzny.

Magiczne Ogrody Janowiec to jedyny w Polsce rodzinny park tematyczny, zbudowany na podstawie autorskiej baśni. Leży w pobliżu malowniczego Kazimierza i Janowca, nad którym unosi się jeden z największych zamków dawnej Polski. Na 18 hektarach rośnie tu milion drzew, krzewów i kwiatów. Wśród nich absolutnie wyjątkowe tulipany. Oprócz tulipanów, które kwitną mniej więcej do połowy maja, czarują tu piwonie, róże Kordesa, budleje, lawenda, hortensje czy fiołki. Rosną tu też rośliny miododajne, jak budleje czy perowskia łobodolistna. Podczas spaceru można się natknąć na pergole.

Kiedy spaceruje się wśród tych pięknych kwiatów i czuje ich zapach, można zbliżyć się do tajemnicy tego miejsca, poczuć, że to baśń nas wciąga.

Baśń wzywa

Każdy kto wspomina czasy dzieciństwa, kiedy po raz pierwszy miał kontakt z baśnią, uśmiecha się. Mimo, że baśnie nie umierają, to jednak współczesny świat, pełen wydarzeń, zakłóca nam dostęp do nich. Radą na to jest wizyta w Magicznych Ogrodach. Tam baśń czeka na gości niemal na każdym kroku. Dzieci czują się tam bardzo dobrze a dorośli mają szansę odnaleźć w sobie dziecko.



Janowiecki park jest położony bardzo wygodnie dla turystów. Leży ok. godziny od Lublina i Radomia. Mniej więcej dwie godziny dzieli go od Warszawy i Rzeszowa.



Baśń zaczyna działać tuż po przekroczeniu bramy Ogrodów. Wszyscy goście otrzymują „Twój przewodnik”, który pomaga w poruszaniu się po tej ogromnej powierzchni. Na tylnej stronie okładki widać mapkę całego terenu a na niej nazwy Baśniowych Krain i lokalizacje unikalnych parkowych atrakcji.



Spacerując po Baśniowych Krainach i poznając ich nazwy, rozbudzamy naszą wyobraźnię. Dom Czarodzieja, Ogród Wróżek, Kwiatowa Dolina czarują małych i dużych. Radość i zachwyt wzbudzają Marchewkowe Pole, Smocze Gniazdo czy Krasnoludzki Gród. Wszystkie atrakcje wymagają tego, co u dzieci naturalne – zmysłu równowagi, zwinności i pokonania lęku. Na małych śmiałków czeka ok 15 metrowa Krasnoludzka Wieża Prób. Można skorzystać z niezwykłych karuzel, napędzanych siła mięśni tatusiów. Miejscem unikalnym w skali Europy są Drzewa. Można tam spędzić aktywny czas w podziemnych tunelach i na mostach linowych w koronach drzew. Na parkowych alejkach spotykamy baśniowe postaci. Czarodzieja, Wróżki Smużki, Bulwiaki i psotne, włochate Mordole można zobaczyć tylko tu.

Wielki bal na zamku wróżek

Magiczne Ogrody są już czynne dla swoich gości codziennie. Od poniedziałku do niedzieli zapraszają od 10:00 do 19:00. Codziennie na terenie parku można spotkać Czarodzieja, Bulwiaki, Wróżki Smużki, Krasnoludy i oczywiście Mordole. W sobotę i niedzielę 2 i 3 lipca spodziewamy się wizyty zaprzyjaźnionych wróżek ze Studia Tańca UDS z Lublina, które uświetnią Wielki Bal na Zamku Wróżek Smużek. Tradycyjnie chętnych zaprasza Krasnoludzki Gród a łobuzerskie Mordole szykują się do tańczenia i psot.

