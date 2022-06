– Jedziemy w trasę po Polsce żeby powiedzieć, że inna Polska jest możliwa. Rząd, który troszczy się o bezpieczeństwo polskich rodzin jest w zasięgu ręki – mówił w Stalowej Woli, Krzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy.

27 czerwca przedstawiciele Nowej Lewicy rozpoczęli objazd po Polsce pod hasłem „Bezpieczna rodzina”. Mają w planach odwiedzić 100 powiatów, gdzie będą spotykać się z ich mieszkańcami. Swoją podróż rozpoczęli od Rzeszowa, a kilka godzin później przyjechali do Stalowej Woli.

– Podczas tych spotkań będziemy rozmawiać z mieszkańcami. Chcemy być tam, gdzie są ludzie: na bazarach, targowiskach, kąpieliskach, plażach, w górach, po prostu tam, gdzie są nasi wyborcy. Jedziemy w Polskę po to, by pokazać projekt dla seniorów, projekt dla młodych Polaków, projekt dotyczący tego, jak walczyć z inflacją, z drożyzną, jakie projekty skierować dla budownictwa mieszkaniowego – mówił w Stalowej Woli poseł Wiesław Buż.

Bezpieczna rodzina

Wizytą w Stalowej Woli najbardziej podekscytowany był poseł Krzysztof Śmiszek, a to dlatego, że Stalowa Wola jest jego miastem rodzinnym. Tu spędził 19 lat swojego życia.

Teraz już jako poseł, przyjechał do Stalowej Woli między innymi po to, by łamać stereotyp, że Podkarpacie to tylko konserwatyzm i prawica. Według Śmiszka, Lewica ma w sowich ugrupowaniach wielu młodych ludzi, którzy popierają ich postulaty. A te to między innymi walka z inflacją, zmiany w polityce mieszkaniowej oraz powrót do rat kredytów, takich jakie były w grudniu 2019 roku.

– My położyliśmy na stole bardzo konkretny projekt. Po pierwsze, powrotu do rat kredytów z grudnia 2019 roku. Nie może być tak, że za kryzys gospodarczy, że za spekulacje na rynku nieruchomościami, płacą zwykli Polacy, którzy wzięli w dobrej wierze kredyty hipoteczne, kredyty mieszkaniowe – mówił Śmiszek.

Proponowany przez Nową Lewicę projekt dotyczy powrotu do rat z grudnia 2019 roku, przez okres jednego roku. Jego adresatami byłyby rodziny, które kupiły pierwsze, własne mieszkanie.

Kolejny projekt to 12 proc. waloryzacja rent i emerytur.

– Trzynasta i czternasta emerytura w wysokości 800-900 zł netto nie pomoże, bo i tak emeryt czy emerytka idąc do apteki będzie musiał się zastanawiać, czy wykupić lekarstwa, czy zapłacić rachunek za prąd i gaz, który przecież jest wyższy o 40 proc. – mówił poseł Śmiszek.

Trzecia propozycja Nowej Lewicy to 20 proc. podwyżka płac dla pracowników sfery budżetowej. Przy realizacji tych planów pomocny miałby być fundusz odbudowy

Darmowe przejazdy dla młodzieży

Swoją Wakacyjną trasę po Podkarpaciu rozpoczęła również Młoda Lewica. Przy wsparciu lokalnych struktur Nowej Lewicy młodzież zorganizowała spotkanie otwarte, a zarazem „Piknik Razem dla Stalowej”, na którym rozmawiano o prawach człowieka, edukacji, środowisku, inflacji, czy lokalnych problemach.

Młodzi również mają swoje propozycje, żeby żyło nam się lepiej. Jedną z nich jest zniesienie na okres wakacji opłat za komunikację publiczną dla osób do 26 roku życia.

– Organizacja tej trasy wiąże się z przejazdami pomiędzy różnymi miastami. I nawet w tak trywialnej rzeczy również spotykamy się z gigantyczną ścianą jaką jest inflacja. Dotyka ona również naszych portfeli, portfeli osób młodych, które chcą coś takiego zorganizować, bo oczywiście wiąże się to z dużymi kosztami. Osoby w naszym wieku zobaczą to jak będą chciały wyjechać na wakacje. Okaże się nagle, że koszty transportu drastycznie podnoszą koszty zasłużonego wypoczynku. Dlatego proponujemy takie rozwiązanie, żeby osoby młode, do 26 roku życia, w trakcie wakacji mogły podróżować publicznymi środkami transportu zupełnie za darmo, po to by w tej tragicznie trudniej dla nas sytuacji gospodarczej, mogli chociaż przez chwilę odpocząć, przygotować na kolejny rok szkolny i akademicki – mówił Paweł Szydłowski z Młodej Lewicy.

Młodzi chcą pójść o krok dalej i w przyszłości wprowadzić darmowe przejazdy dla młodzieży przez cały rok.

– Mamy plan, żeby zorganizować tutaj w Stalowej Woli lokalną inicjatywę uchwałodawczą, żeby również transport miejski dla osób uczących się do 26 roku życia był darmowy. I nie tylko przez wakacje, ale ogólnie przez cały czas. To jest nasza najważniejsza inicjatywa, nad którą chcemy pracować, zbierać podpisy mieszkańców Stalowej Woli. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa trafi do Rady Miasta i prezydenta, a za jakiś czas wejdzie ona w życie – dodał Jakub Skiba koordynator 23 Okręgu Młodej Lewicy.