Już po raz drugi w miejscowości Ożanna w powiecie leżajskim, swoje umiejętności w pracy przy wycince drzew, zaprezentowali jedni z najlepszych drwali w Polsce. Był to pokaz siły, sprawności, szybkości i precyzji.

– Zawody drwali generalnie odbywają się na terenie nadleśnictw w lesie, a my chcieliśmy wyjść do ludzi, zaprezentować im na czym to polega. W sposób efektowny chcieliśmy więc pokazać, że jest to ciężka, niebezpieczna praca – mówił Leszek Połeć, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce.

– Nasza gmina to 40 proc. lasów, tym bardziej nam jest miło, zobaczyć jak rzeczywiście praca drwali wygląda. A rozmawiając z panem nadleśniczym, mamy nadzieję, że kiedyś uda nam się zorganizować już nie pokazy a prawdziwe zawody – dodała wójt gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska.

Podobnie jak przed rokiem, na niedzielnych pokazach drwali licznie zgromadzili się mieszkańcy gminy i okolic. O gorącą atmosferę zadbali nie tylko uczestnicy wydarzenia ale i żar płynący z nieba, z którym mieszkańcy radzili sobie kąpielą w pobliskim zalewie.

Do Ożanny przyjechali drwale, którzy z tym zawodem związani są od wielu lat. Mogą pochwalić się również licznymi sukcesami zarówno na zawodach krajowych jak i poza jego granicami. A byli to: Tomasz Bilski – ubiegłoroczny Mistrz Polski Drwali, Julia Królik – Team Makita, Marek Bagrowski – zawodnik z Wielkopolski, Zbigniew Piwko – „weteran” zawodów drwali, Sebastian Wanat – Team Stihl, Ryszard Staroń – Mistrz Nadleśnictwa Sieniawa, Marcin Staroń – Mistrz Nadleśnictwa Leżajsk oraz Jacek Peryga – wicemistrz Nadleśnictwa Sieniawa. Gwiazdą imprezy był aktualny Mistrz Polski Drwali Zenon Sobolewski, który niestety z powodu kontuzji nie wziął udziału w niedzielnych zmaganiach.

Zawodnicy zmierzyli się w pięciu konkurencjach: obalanie na cel, przerzynka złożonej, okrzesywanie, przerzynka na dokładność oraz zmiana łańcucha.

Choć wydarzenie nie miało rangi zawodów, to by uczestnicy poczuli rywalizację, konkurencje były na czas. Finalnie jednak każdy zawodnik otrzymał taką samą nagrodę.

Podczas imprezy na mieszkańców czekały atrakcje towarzyszące jak: mobilny plac zabaw, konkurs wiedzy o lesie oraz dania z grilla. Muzyczną gwiazdą był natomiast zespół Heven.

Przez cały czas trwania pokazów działał również Punkt Potencjalnych Dawców Szpiku. Na szybką pomoc czeka Marcin, 40-letni mieszkaniec gminy Kuryłówka, który choruje na białaczkę limfoblastyczną T-komórkową. Każdy kto chciałby pomóc Marcinowi, może w dowolnej chwili zarejestrować się do systemu. Szczegóły na stronie internetowej: www.dkms.pl.