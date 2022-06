W poniedziałek 27 czerwca 2022 roku w Dąbrówce Pniowskiej w gminie Radomyśl nad Sanem odbyła się uroczystość związana z zakończeniem inwestycji przebudowy prawego wału rzek Wisły i Sanu. – Przebudowa wałów Sanu i Wisły chroniących gminę Radomyśl nad Sanem, to historyczna inwestycja, która w ogromnej skali zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców gminy i chroni ich domostwa przed skutkami powodzi – mówił Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.

Poniedziałkowe uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji budowniczych wałów przeciwpowodziowych na ołtarzu położonym u ujścia Sanu do Wisły w Dąbrówce Pniowskiej. Kolejnym punktem spotkania było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej przy budynku domu ludowego.

– Bezpieczeństwo, pokój i spokój to są trzy kluczowe wyzwania, przed którymi stoi zarówno władza centralna, jak i władza samorządowa. Każdy obywatel naszego kraju chce mieszkać w miejscu, które nie będzie zagrożone czy to powodzią czy to pożarem, czy to jakąkolwiek inną klęską środowiskową, która może się zdarzyć. Cieszę się bardzo, że od zakończenia inwestycji polegającej na wzmocnieniu wałów, zarówno na rzece Wisła jak i na rzece San, mieszkańcy gminy Radomyśl nad Sanem, ale też z drugiej strony tych rzek, Wrzaw, Zaleszan, mogą mieszkać w miejscu spokojnym, w miejscu, które nie będzie zagrożone – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w 2020 roku zakończyły realizację zadania inwestycyjnego „Wisła etap 2” o wartości 73,6 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na zamknięcie przed powodzią prawostronnej doliny Wisły w rejonie ujścia Sanu do Wisły na której zlokalizowane są gminy: Radomyśl nad Sanem, Tarnobrzeg, Gorzyce, oraz Zaleszany.

Zadanie Wisła etap 2 obejmowało rozbudowę i podwyższenie 16 km obwałowań Wisły, Sanu i Łęgu. Prace w ramach tego zadania rozpoczęto w marcu 2019 r. i pomimo licznych ograniczeń środowiskowych (w tym około półrocznego okresu wyłączenia możliwości prowadzenia robót wynikającego z decyzji środowiskowej) tak zorganizowano proces budowlany, aby w grudniu 2020 r. mogły zostać zakończone. W wyniku realizacji projektu nastąpiło zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenu usytuowanego wzdłuż prawostronnej części doliny rzeki Wisły na terenie gmin Gorzyce (powiat tarnobrzeski) i Radomyśl nad Sanem (powiat stalowowolski). Ochroną objęto łącznie 9 750 ha, gdzie zamieszkuje ok. 18 850 mieszkańców, 20 miejscowości.

Na terenie powiatu stalowowolskiego i tarnobrzeskiego Wody Polskie od 2018 roku zakończyły, realizują, oraz planują do wykonania w najbliższej perspektywie czasowej łącznie 7 zadań inwestycyjnych o wartości 335 mln zł, które obejmują rozbudowę 52 km obwałowań Wisły, Sanu, Łęgu i Trześniówki. Dzięki temu ochroną przeciwpowodziową zostanie objęty obszar 28,3 tys. ha zamieszkały przez niemal 48 tys. osób.

Chciałbym podziękować za to podziękowanie, za to uznanie naszej pracy, szczególnie pracowników Wód Polskich. Muszę państwu powiedzieć, że nasza praca szczególnie pracowników terenowych jest dosyć niewdzięczna ponieważ pracujemy z żywiołem, który jest trudny, który potrafi naprawdę dużo kłopotu przysporzyć. (…) Takie sytuacje dla nas i dla naszych pracowników są bardzo ważne, bo my pracujemy dla was, dla samorządów, ale przede wszystkim dla mieszkańców i naszym obowiązkiem jest dbać o wasze bezpieczeństwo powodziowe – mówił Przemysław Daca, prezes Wód Polskich.

Czytaj również: https://sztafeta.pl/2022/06/27/pysznica-bawili-sie-po-krolewsku/