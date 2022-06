„Podaj Rękę Ukrainie. Rok Romantyzmu Polskiego” – pod takim hasłem odbędzie się XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli. Koncerty rozpoczną się 5 lipca i potrwają do 30 sierpnia. Jak co roku odbywać się będą we wtorki o godz. 19.