W dniach 9-11 czerwca 2022 r. odbywał się X Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy „Motion Music Festival”, który w tym roku przyciągnął do Wieliczki 60 uczestników, a laury zdobyło tam dwóch uczniów szkoły muzycznej w Stalowej Woli: Radosław Wilk i Victor Czuliński.

Młodzi akordeoniści reprezentowali 35 szkół muzycznych I i II stopnia (Błażowa, Bytów, Czasław, Dębica, Dydnia, Dynów, Jabłonka, Jeżowe, Katowice, Kłodzko, Korzenna, Kraków – 4 szkoły, Krzeszowice, Limanowa, Lublin, Łącko, Mława, Myślenice, Niedźwiedź, Nowy Sącz, Pałecznica, Płock, Przemyśl, Rożnów, Rzeszów, Sanok, Skawina, Stalowa Wola, Tarnów, Toruń, Tuchów, Wadowice). Uczestników oceniało znakomite jury: prof. dr hab. Bogdan Dowlasz (Łódź) – przewodniczący, prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak (Lublin), prof. dr hab. Paweł Paluch (Kraków, Rzeszów).

Obok przesłuchań konkursowych organizatorzy festiwalu zapewnili możliwość obcowania z muzyką podczas warsztatów i koncertów. W tegorocznej edycji konkursu zostały zorganizowane warsztaty, które wspólnie z uczestnikami konkursu przeprowadzili muzycy Motion Trio.

A jako motto do tych warsztatów mogłoby posłużyć hasło: „Rób co lubisz, inaczej nie odniesiesz sukcesu”, choć to oczywiście tylko jeden z warunków przyszłych zwycięstw. Uczestnicy przygotowali wspólnie kompozycję Pawła Baranka pt. „Paweł i Gaweł”, która została zaprezentowana publiczności podczas wspólnego koncertu.

VII Motion Music Festival okazał się bardzo udany dla dwóch uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Jana Ignacego Paderewskiego w Stalowej Woli. Radosław Wilk, uczeń klasy czwartej szkoły muzycznej I stopnia, zajął I miejsce w kategorii II. Podobnie Victor Czuliński, uczeń klasy piątej, uzyskał I miejsce w kategorii III. Obaj są uczniami sekcji akordeonu stalowowolskiej placówki, a ich nauczycielem jest Piotr Szafraniec.

Victor i Radek kończący się rok szkolny mogą zaliczyć do wyjątkowo udanych. W październiku wzięli udział w XXI Międzynarodowych Spotkaniach Akordeonowy „Sanok 2021”, uzyskując – Radosław (w kategorii II) – wyróżnienie, a Victor (wspólnie z Aleksandrą Szozdą – skrzypce (nauczyciel Bożena Hałys) w kategorii zespoły” – II miejsce.

Z kolei w kwietniu br. chłopcy wzięli udział w organizowanym w Stalowej Woli X Ogólnopolskim Festiwalu Kameralnych Zespołów Akordeonowych, osiągając; Victor i Ola (zespoły mieszane) – I miejsce, zaś Radosław Wilk i Marcin Oleksak (duet akordeonowy) – III miejsce (zespoły przygotowali Angelika Stelmach – Kułaga, Bożena Hałys oraz Piotr Szafraniec).

W maju natomiast duet akordeonowy Radosław Wilk i Marcin Oleksak uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej „KraCamera”, odbywającym się w Krakowie, uzyskując wyróżnienie, zaś Victor Czuliński uzyskał I miejsce w Ostrowieckim Konkursie Akordeonowym Szkół Muzycznych I stopnia.

Oprócz licznych konkursów uczniowie – szczególnie duet Aleksandra Szozda (skrzypce) i Victor Czuliński (akordeon) – pojawiali się ze swoją muzyką podczas uroczystości i imprez okolicznościowych organizowanych dla mieszkańców Stalowej Woli.

Nagrodzony został także kwintet akordeonowy: Mikołaj Wybacz, Patryk Jagodziński, Hubert Smutek, Maciej Zbyrad, Tymoteusz Kak, który zdobył II miejsce w Lubelskim Konkursie Akordeonowym Lublin 2022. Zespół przygotował Krzysztof Garbacz.

Po tak pracowitym i pełnym osiągnięć roku szkolnym życzymy naszym „małym artystom” dużo słońca podczas nadchodzących wakacji oraz dalszych, równie wspaniałych osiągnięć.

