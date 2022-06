Burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski, GOK w Zaklikowie oraz Zespół Szkół w Lipie zapraszają na „Festiwal lasu” czyli Jagodowy Festyn w Lipie. To coroczna impreza, której głównym punktem programu jest konkurs jedzenia pierogów z jagodami. To również okazja do zaprezentowania się zespołów artystycznych z terenu gminy, skosztowania lokalnych potraw oraz wzięcia udziału w różnych warsztatach. Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie zespół The Postman. Impreza odbędzie się 26 czerwca na stadionie sportowym KS Czarni Lipa. Start godzina 15.