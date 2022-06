Zarząd Huty Stalowa Wola SA i związki zawodowe porozumiały się w sprawie podwyżek wynagrodzeń i nowej siatki płac. Nowe regulacje wchodzą w życie od 1 lipca br.

Rozmowy toczyły się od początku br. Związki zawodowe zaproponowały wtedy po 800 zł podwyżki dla każdego pracownika (500 zł obligatoryjnie plus 300 zł uznaniowo).

Zarząd nie przedstawił początkowo swojej propozycji. Oprócz rozmów o podwyżkach, negocjowano także nową siatkę płac i wartościowanie stanowisk pracy.

Początkowo planowano, że nowa siatka płac wejdzie w życie od 1 marca, a podwyżki – od 1 lipca br. Ostatecznie ustalono jednak, że obie operacje nastąpią razem, od 1 lipca właśnie.

Prezes zarządu HSW, Bartłomiej Zając, poinformował wcześniej, że żadne rozwiązanie bez procentowego udziału w podwyżce płacy nie jest brane pod uwagę. Zadeklarował też, że zarząd przedstawi wdrożenie rozwiązania wzrostu wynagrodzeń, uwzględniające stanowisko zarządu i związków zawodowych.

A podpisane porozumienie zakłada, że pracownicy HSW (z pewnymi wyłączeniami) otrzymają od 1 lipca 2022 r. podwyżkę w wysokości minimum 400 zł lub maksimum – 10 proc. stawki zasadniczej (wszystkie kwoty brutto). Z kolei za dwa miesiące (maj i czerwiec), każdy pracownik HSW, niezależnie od zajmowanego stanowiska, otrzyma po 500 zł wyrównania za jeden miesiąc.

– To oczywiście kompromis, nasze oczekiwania były wyższe. Ale tak to już jest w negocjacjach, że trzeba gdzieś się spotkać i trochę obniżyć swe oczekiwania – powiedział „Sztafecie” Witold Sieczkoś, przewodniczący „Solidarności” w HSW.

Zmiany w regulaminie wynagradzania dotyczą także nagród jubileuszowych. Do tej pory było tak, że przysługiwały one dopiero po 15 latach pracy. Teraz pierwszy „jubileusz” będzie można otrzymać już po 5 latach (wyniesie 50 proc. stawki zasadniczej). Po 10 latach będzie to 100 proc., po 15 – 150 proc., po 20 – 200 proc. itd. Do okresy stażu pracy będzie się jednak liczyć tylko zatrudnienie w Hucie Stalowa Wola.

