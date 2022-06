W Szkole Podstawowej w Sarzynie organizowane są zajęcia dla 20 dzieci z Ukrainy. Środki na nie udało się pozyskać z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w ramach programu „Dzieci Ukrainy”. Na ukraińskie dzieci czekają m.in. zajęcia z języka polskiego, spotkania z psychologiem oraz wspólne zabawy i wyjazdy.

Realizowany przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej program pn. „Dzieci Ukrainy – organizacja opieki dziennej dla dzieci uchodźców” dotyczy dofinansowania organizacji zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży – uchodźców z Ukrainy. Uczestnikami projektów mają być dzieci uchodźców z Ukrainy, w wieku do 18 lat, których opiekunowie uczęszczają na kursy zawodowe lub językowe, szukają lub już podjęli legalne zatrudnienie na terenie Polski.

Działania zaplanowane w ramach projektów mogą mieć formę zajęć opiekuńczych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, turystycznych czy też spotkań z psychologiem lub pedagogiem. Takie też zajęcia są prowadzone w Szkole Podstawowej w Sarzynie. Zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy będą trwały w sumie 11 tygodni, będą realizowane przez 5 dni w tygodniu, po 4 godziny.

– Celem projektu jest podniesienie o 50% poziomu adaptacji kulturowej i społecznej 20 dzieci

ukraińskich oraz udzielenie wsparcia psychologicznego w okresie trwania projektu – wyjaśnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarzynie Monika Milo. – Dzieci z Ukrainy odkrywać będą miejscowość, w jakiej mieszkają i jej najbliższe otoczenie. Poprzez wycieczki i warsztaty poznają dorobek kulturowy regionu. Dzięki wsparciu psychologicznemu i zajęciom z pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbudowywane będzie ich poczucie bezpieczeństwa, a wspólnie spędzony czas na różnorodnych zajęciach zmniejszy poczucie osamotnienia i rozłąki z najbliższymi. Dzieci zdobywać będą nowe umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania i uczyć się języka polskiego. W nowej sytuacji pomoże odnaleźć się im opiekunka grupy z Ukrainy, a nauczyciele – wolontariusze wprowadzą je stopniowo w polskie realia.

Jak tłumaczy dyrektor Monika Milo, projekt pod nazwą „Oswoić nieznane – ocalić dzieciństwo” wynika z analizy sytuacji dzieci z Ukrainy, jakie trafiły do Sarzyny i okolicznych miejscowości. – Dzieci te wyrwane zostały ze swoich domów i musiały opuścić ojczyznę, trafiły do życzliwego, ale zupełnie obcego środowiska, którego nie znają. Znalazły się w miejscu o innej kulturze i religii. Wielokrotnie mają za sobą traumatyczne przeżycia, część z nich doświadczyła przemocy. Cierpią z powodu separacji z rodziną i przyjaciółmi, nie znają języka lub znają go w stopniu niewystarczającym do swobodnej komunikacji. Aby zmniejszyć skalę tych problemów i umożliwić dzieciom adaptację kulturową i społeczną zaplanowaliśmy różnorodne działania o szerokim zakresie oddziaływań – tłumaczy dyrektor SP w Sarzynie.

Z myślą o dzieciach zaplanowano szereg atrakcji, w tym: wyjazd do parku rozrywki i parku trampolin, zajęcia na ściance wspinaczkowej, na basenie, zajęcia z piłki siatkowej i nożnej, a także zajęcia z pedagogiki cyrku. Dzieci uczyć się będą języka polskiego, będą miały zajęcia z pierwszej pomocy, zajęcia taneczne, florystyczne oraz warsztaty wikliniarskie i warsztaty kulinarne, będą uczestniczyły w zajęciach plastycznych i wieczorach filmowych. Będą miały również zajęcia z psychologiem, zajęcia terapii integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych, sensoplastykę oraz zajęcia opiekuńcze i relaksację w sali doświadczania świata.