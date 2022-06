Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska pozytywnie, bez głosów przeciwnych, zaopiniowała wniosek miasta Stalowej Woli dotyczący kolejnego etapu utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego EuroPark Stalowa Wola. Miasto jest na etapie tworzenia nowej strefy przemysłowej liczącej niespełna 1000 hektarów. Jednym z pierwszych inwestorów będzie koreańska firma SK Nexilis.

– Pozytywna decyzja komisji sejmowej otwiera drogę do sprzedaży działki dla strategicznego inwestora koreańskiego, globalnego lidera ochrony środowiska i elektromobilności, jakim jest SK Nexilis. Koreański inwestor wybuduje w Stalowej Woli innowacyjną gigafabrykę za kwotę blisko 3 miliardów zł, dokonując olbrzymiej zmiany gospodarczej i technologicznej oraz tworząc pół tysiąca nowych miejsc pracy w pierwszym etapie – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

V edycja Polskiego Ładu – rozwój stref przemysłowych

W ostatnich dniach ruszyła piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Rozwój Stref Przemysłowych. – Stalowa Wola wykorzystuje w pełni programy rządowe, konsekwentnie tworząc wyjątkowy obszar rozwoju gospodarczego w naszym mieście – mówi prezydent Nadbereżny.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji.

W piątej edycji naboru wniosków o dofinansowanie wysokość finansowego wsparcia wynosi 98 proc. wartości inwestycji (minimum 2 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej; budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej; budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej; budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

Weber: Stalowa Wola posiada mocną nogę gospodarczą, ale jest szansa że będzie ona jeszcze mocniejsza

– Są miasta, które niemalże natychmiast potrzebują dróg dojazdowych do stref gospodarczych oraz mediów, które są niezbędne do pełnego uzbrojenia takiego terenu. Działalności gospodarcze przemysłowe, produkcyjne należy promować i stwarzać warunki do tego, aby mogły być w jak najszerszej skali tworzone i rozwijane. Stalowa Wola posiada mocną nogę gospodarczą, ale jest szansa że będzie ona jeszcze mocniejsza. Aby tak było potrzebna jest nowa infrastruktura drogowa komunikująca działki, które Prezydent Lucjusz Nadbereżny przeznacza pod nowoczesne inwestycje. Dzięki ogłoszonemu dziś przez BGK na wniosek Premiera Mateusza Morawieckiego naborowi w ramach Programu Inwestycji Strategicznych właśnie na takie zadania można pozyskać duże środki – nawet do 250 mln – mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wnioski mogą zostać złożone na inwestycje, których celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez stworzenie lub poprawę warunków obsługi i rozwoju: istniejących spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji, z których przynajmniej 50 proc. powierzchni terenu było w dniu ogłoszenia naboru zagospodarowane infrastrukturą przemysłową; planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 60 ha, (które przynajmniej w 50 proc. stanowią własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, oraz spółek, których dominującym właścicielem są podmioty wymienione powyżej) dających możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji przemysłowej i mogących być przeznaczone na takie cele wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego); międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym, funkcjonujących w ramach sieci kompleksowej i bazowej TEN-T obejmującej linie kolejowe, porty i terminale kolejowo-drogowe.

Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie „Rozwój stref przemysłowych” rozpoczęła się 21 czerwca 2022 r. i będzie trwała do 12 lipca 2022 r. W czasie piątego naboru każda JST czy związek JST może złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym: wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 100 mln zł, wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 250 mln zł.