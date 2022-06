To urocze miejsce nie mogłoby istnieć bez uśmiechniętych spojrzeń przyjeżdżających tu rodzin. To właśnie ich głosy zdecydowały o zwycięstwie janowieckiego parku w dwóch rankingach.

Magiczne Ogrody to jedyny w Polsce rodzinny park tematyczny, zbudowany na podstawie autorskiej baśni. Leży w pobliżu malowniczego Kazimierza i Janowca, nad którym unosi się jeden z największych zamków dawnej Polski. Na 18 hektarach rośnie tu milion kwiatów, krzewów i drzew. Kiedy spaceruje się wśród tych pięknych roślin i czuje ich zapach, można zbliżyć się do tajemnicy tego miejsca, poczuć, że to baśń nas wciąga.

Magiczne Ogrody na podium

Wakacje dla Magicznych Ogrodów zaczęły się wspaniale. Dzięki głosom internautów po raz czwarty wygrały w swoich kategoriach rankingi „Najlepsza atrakcja dla dzieci” i „Top atrakcje”. Te coroczne głosowania organizatorzy oddają w ręce głosujących.



Ich głównym celem jest pokazanie podróżnikom najlepszych i najpiękniejszych miejsc na turystycznej mapie Polski.



Najlepsza atrakcja dla dzieci, ranking organizowany przez portal dziecko w podróży zaproponował sześć kategorii, Magiczne Ogrody zajęły pierwsze miejsce jako Bajeczne Miejsce.



Top Atrakcje nagradzają najpiękniejsze atrakcje turystyczne w Polsce na dany rok. Organizuje go portal i blog podróżniczy Polskie Szlaki. Wśród 8 kategorii, najlepszym parkiem rozrywki okazały się Magiczne Ogrody.



W obu ankietach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy internautów.



– Pragniemy bardzo podziękować za zaufanie – mówi Kuba Grabski z Magicznych Ogrodów, to prawdziwy zaszczyt znaleźć się w tak doborowym towarzystwie i być wybranym przez naszych gości. Mamy nadzieję, że jeszcze nieraz ich mile zaskoczymy!

Odważ się marzyć

W nadchodzący weekend 25 i 26 czerwca w Magicznych Ogrodach odbędzie się prawdziwy festiwal baśniowych marzeń! W swoim zaczarowanym spektaklu wystąpi Inna Biliaieva, finalistka 10 edycji Mam Talent. Po jej występie, już nigdy bańka mydlana nie będzie zwykłą bańką! O 13:00 i 16:00 na Dziedzińcu artystka da prawdziwy magiczny pokaz: od najmniejszych bąbelków aż do rozmiarów gigantycznych takich, które spełniają życzenia. Podczas pokazu będzie można poznać bańkowe triki, iluzje dymne, ogniowe, lewitujące bańki, pokaz na podświetlanym stole i wiele innych! Zatem pozwólmy by nasze marzenia uleciały hen wysoko jak kolorowe mydlane bańki! Do zabawy włączą się roztańczone Mordole, które zaproszą wszystkich do wspólnej zabawy.



Na Scenie w Kwiatowej Dolinie czekają na Was kalambury i nietuzinkowe zagadki krasnoluda Wyrwipałki (12:00 i 15:00).



W Krasnoludzkim Grodzie odbędą się szkolenia, aby z mieczem i tarczą stanąć do bojowego turnieju. Na Zamku Wróżek, wspólnie z Wróżkami Smużkami pokolorujesz zaczarowaną różdżką świat w Ogrodach. O każdej pełnej godzinie na Dziedzińcu mieszkańcy Magicznych Ogrodów zapraszają do wspólnej zabawy i tańca radości.

www.magiczneogrody.com

www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

www.instagram.com/magiczne_ogrody