Czujność jednego z pasażerów mercedesa doprowadziła do zatrzymania nietrzeźwego kierującego. Przewożący pasażerów kierowca busa został zatrzymany przez policjantów na terenie powiatu niżańskiego. Badanie alkomatem pokazało, że 58-latek miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

W minioną sobotę, 18 czerwca, około południa, do dyżurnego z Niska zadzwonił mężczyzna. Przekazał, że jedzie pasażerskim busem, drogą S-19 w kierunku Rzeszowa i ma wątpliwości co do stanu trzeźwości kierowcy. Jak oświadczył, kierujący mercedesem jedzie całą szerokością jezdni, niejednokrotnie zjeżdża na pobocze. Zaniepokojony stylem jego jazdy postanowił przerwać niebezpieczny kurs.

Patrol ruchu drogowego, który przyjechał na miejsce, sprawdził stan trzeźwości 58-letniego mieszkańca powiatu biłgorajskiego, który kierował pasażerskim busem. Wynik wskazał u niego ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

58-latek stracił prawo jazdy. Teraz za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu wysoka grzywna oraz kara do 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za popełnione wykroczenia.

