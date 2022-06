Grupa uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Stalowej Woli przyjechała do Warszawy, by spotkać się z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser–Dudą i zwiedzić Pałac Prezydencki.

– Bardzo miło Was widzieć. Niezwykle się cieszę, że postanowiliście przyjąć zaproszenie i mnie odwiedzić – powiedziała Pierwsza Dama, witając młodzież. Nie ukrywała, że z przyjemnością złoży rewizytę w ich szkole. – Zaprosicie mnie? – zapytała, uzyskując w odpowiedzi entuzjastyczne potwierdzenie. – No, to jesteśmy umówieni!

Agata Kornhauser–Duda chciała też wiedzieć, co najbardziej spodobało się jej gościom podczas zwiedzania Pałacu Prezydenckiego. Uczniowie przyznali, że największe wrażenie zrobiły na nich obrazy.

– Część jest wypożyczona z Muzeum Narodowego w Warszawie, ale są tu też organizowane specjalne wystawy czasowe i na ścianach pojawiają się wówczas m.in. dzieła sztuki z Muzeum Narodowego w Krakowie – opowiadała Pierwsza Dama.

Kolejne wspólne tematy do rozmowy pojawiły się szybko, ponieważ okazało się, że młodzież ze Stalowej Woli – z sukcesami – startuje w Olimpiadach Specjalnych, które Agata Kornhauser–Duda objęła swoim Honorowym Patronatem i od lat aktywnie wspiera, a także gorąco kibicuje wszystkim zrzeszonym w nich sportowcom.

Młodzi zawodnicy pochwalili się swoimi osiągnięciami i opowiedzieli o tym, jak ogromną radość sprawia im udział w tych zmaganiach. Swoje sportowe pasje realizują uczestnicząc także m.in. w organizowanych przez szkołę Podkarpackich Memoriałach Sportowych im. św. Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Zespół Szkół nr 6 Specjalnych to specjalistyczna placówka obejmująca edukacją i opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna i autyzm).

Aktualnie w szkole uczy się 133 uczniów, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 64 dzieci oraz wczesnego wspomagania w programie „Za Życiem” – 56. Kadra to 62 nauczycieli, specjalistów i terapeutów oraz 39 pracowników niepedagogicznych.

Źródło: prezydent.pl